È morta Silvia Monti, addio all’attrice e moglie di Carlo De Benedetti. Recitò con Alberto Sordi

Dopo una lunga malattia si è spenta all’età di 80 anni Silvia Monti, popolare attrice degli anni ‘70 e moglie dell’imprenditore Carlo De Benedetti. La notizia della scomparsa è stata data dall’Adnkronos e ha ben presto fatto il giro del web per il ruolo di spicco che Silvia Monti ha rivestito nel mondo del cinema italiano tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta.

La carriera

Silvia Cornacchia, questo il vero nome dell’attrice, era nata il 23 gennaio 1946 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e aveva esordito in televisione nel 1968 nella miniserie “Non cantare, spara” di Daniele D’Anza. Il passaggio dal piccolo schermo al cinema fu rapidissimo e nel 1969 Silvia Monti apparì in ben quattro pellicole “Fräulein Doktor”, “Il cervello”, “Metti, una sera a cena” e “Sai cosa faceva Stalin alle donne?”. Da quel momento divenne uno dei volti più richiesti dai registi dell’epoca, recitando in pellicole di successo come “Sono stato io!” di Lattuada, “Peccato d’amore”, “La mano spietata della legge” di Mario Gariazzo, “Il domestico” e “Milano: il clan dei calabresi”. Nel 1974 arrivò il grande successo con la pellicola “Finché c’è guerra c’è speranza” diretto e interpretato da Alberto Sordi, che la volle come co-protagonista nel ruolo di sua moglie. Fu proprio dopo quest’esperienza che Silvia Monti decise di ritirarsi dalle scene, dedicandosi al doppiaggio e alla famiglia.

L’amore con De Benedetti

Dopo aver lasciato il cinema, Silvia Monti aveva scelto una vita lontana dai riflettori. Era stata sposata con il conte e imprenditore veneziano Luigi Donà dalle Rose, dal quale aveva avuto due figli, Leonardo e Una, e si era separata nel 1994. Tre anni dopo, il 10 luglio 1997, l’ex attrice aveva pronunciato nuovamente il sì, sposando in seconde nozze l’imprenditore Carlo De Benedetti. La cerimonia si era celebrata nel municipio di Torino alla presenza dell’allora sindaco Valentino Castellani, che per l’occasione aveva ripristinato l’antica tradizione delle nozze a Palazzo Civico. Dopo il matrimonio - durato quasi tre decenni e vissuto con discrezione lontano dall’esposizione mediatica - la coppia si era trasferita a Lugano, in Svizzera, dove Silvia Monti ha vissuto negli ultimi anni.