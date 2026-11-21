Otto anni dopo l’ultima ospitata Filippa Lagerback torna nello studio di Verissimo per parlare del suo ultimo libro “La vita che c’è”, ma anche della sua lunga carriera, iniziata nel 1998 con Fiorello a “Superboll” proseguita tra Mediaset, Rai e cinema fino alla consacrazione a “Che tempo che fa”. Nell’intervista con Silvia Toffanin spazio anche alla lunga storia con Daniele Bossari, al quale è legata dal 2000.

La pubblicità della birra

E’ il 1994. Filippa si è trasferita in Italia dalla Svezia da alcuni anni e lavora come modella. L’occasione per farsi conoscere dal grande pubblico arriva grazie alla pubblicità della birra Peroni. Lo slogan “una bionda per la vita” e il video in cui Filippa è vestita da sposa diventano un cult, ma soprattutto colpiscono Daniele che, anni dopo, confesserà: “Mi ero invaghito della sua immagine impressa sul cartellone pubblicitario. Nel momento in cui avevo avuto la possibilità di fare programmi in cui intervistavo persone, ho fatto in modo di intervistarla più e più volte”. Ma Filippa è impegnata in un’altra relazione. Per loro non c’è ancora un futuro insieme.

I messaggi e i fax in albergo

Sei anni dopo, nel 2000, Daniele ha l’occasione di avvicinarsi finalmente a Filippa. Lei è protagonista del programma “Candid Angeles”: lui fa in modo di incontrarla e da quel momento inizia a corteggiarla. “Mi mandava tanti messaggi e i fax, ovunque andassi nel mondo, trovavo i suoi fax sotto la porta della camera del mio albergo ed era troppo bravo. Lui con le parole è sempre stato fantastico”, racconterà Filippa a Le Millennials su Youtube. L’insistenza di Daniele fa breccia nel suo cuore e spinge Filippa a chiudere con il fidanzato: “Ho scoperto che praticamente avevo più corna io di un alce svedese. Era arrivato il momento di cambiare e ho trovato la forza in Daniele. Era un salto nel buio ma io sono così: o tutto o niente”, racconterà Filippa al Corriere nel 2012.

La convivenza a Milano

Tra Filippa e Daniele l’amore è travolgente e il tempo per loro si azzera: vanno a convivere a Milano e nella loro casa appendono il primo ricordo condiviso, la pubblicità della birra. “Daniele si era innamorato di quel cartellone! Mi ha confessato che quando lo vedeva pensava: “Voglio una donna così, per la mia vita”. Infatti in casa abbiamo quella pubblicità appesa alla parete, è il nostro ricordo del cuore”, rivelerà al Corriere.

La nascita di Stella

Autunno 2002. Daniele è impegnato in tv con “Saranno Famosi” mentre Filippa conduce alcune serate sulle reti Rai dedicate al circo. Il desiderio di allargare la famiglia è forte ma la maternità arriva prima del previsto: “Ci siamo buttati. Ci siamo detti: “Dai, facciamo un figlio”, senza calcolare ogni aspetto”, racconterà Filippa a Vanity Fair anni dopo. Il 24 luglio 2003 a Città di Castello nasce Stella: “Volevo andare in vacanza perché Milano era bollente così siamo andati in campagna con l’idea di tornare prima del parto, ma era talmente bello che abbiamo deciso di rimanere in collina, di partorire sotto le stelle”.

La crisi superata

E’ il 2016 e Daniele vive un momento difficile che lo spinge a rifugiarsi nell’alcol. Filippa cerca di aiutarlo ma la crisi depressiva di Daniele li mette profondamente alla prova, fino a spingere Filippa a prendere una decisione drastica. “Ero arrivata a un punto della relazione in cui ero disposta a dare la libertà a Daniele, per farlo stare bene. L’avrei fatto con dolore, però non volevo per forza imprigionarlo nel rapporto”, rivelerà Filippa a Vanity Fair nel 2018: “Poi un giorno eravamo sul punto di dirci addio e mentre lo dicevo con la testa cercando di essere concreta, razionale ho realizzato che non era più quello che volevo io, lo volevo per lui. Gli stavo dicendo: ‘Ti do la libertà così stai meglio’ e poi sono tornata indietro e l’ho sconvolto. A quel punto abbiamo iniziato il nostro percorso di guarigione”.

La proposta al Grande Fratello

Giugno 2017. Mentre Daniele sta ritrovando gradualmente il sorriso si presenta una nuova opportunità lavorativa: il Grande Fratello Vip, un’esperienza che si rivela una svolta nella sua vita. “Ho avuto come una catarsi, in quella Casa. Ho cominciato a fregarmene: dei miei difetti fisici, delle mie insicurezze, delle mie paure. È stato terapeutico, liberatorio. È cambiata la mia situazione psicologica e, di riflesso, la mia visione della vita. Ho tantissima energia, sono contento, motivato”, racconterà Daniele a Vanity Fair. Proprio nella casa Daniele decide di compiere un passo importante e chiede a Filippa di sposarlo in diretta, prima di essere proclamato il vincitore dell’edizione: “Non me l’aspettavo ma qui sono cambiate tante cose. Mi sento migliorato, cresciuto e penso di essere diventato uomo. Ho attraversato tempeste nella mia mente, ho combattuto le mie debolezze per essere migliore. Mi vuoi sposare?”. E Filippa dice “sì” davanti a cinque milioni di telespettatori.

Il matrimonio a Varese

Il 1 giugno 2018 alle Ville Ponti a Varese, dove vivono da diversi anni, Daniele e Filippa si scambiano le promesse. Le nozze, organizzate dall’amico Enzo Miccio, sono una “favola contemporanea: non Cenerentola ma Alice nel Paese delle Meraviglie, perché quando ci penso mi sento come Alice. Per il “sì” voglio un pizzico di ironia: tra le damigelle ci sarà nostra figlia Stella e il nostro cane Whisky", racconta Filippa. Per lei e Daniele è il coronamento di una storia lunga diciotto anni.

La vita insieme

Nonostante le difficoltà e i momenti difficili, Daniele e Filippa non si sono mai arresi, coltivando il sentimento che li ha legati sin dal primo momento: “Le crisi importanti ci sono state, l’ultima legata alla mia malattia, ma l’abbiamo vissuta insieme e tu mi hai sostenuto tutti i giorni con la tua forza. Eri sempre solare, mi hai sempre mantenuti vivo”, disse Daniele a Filippa durante un’intervista a “Profondo Boss”. Sulle pagine di Oggi, nel 2024, Filippa ha confermato quanto il dialogo e la volontà di continuare a scegliersi ogni giorno siano stati fondamentali per mantenere vivo il loro rapporto: “Non abbiamo mollato. Abbiamo una storia così importante che voler stare insieme è stato più forte di tutto. Abbiamo alti e bassi, come tutti, ma c’è amore e io ho molta pazienza. Credo che ci abbia aiutato cercare sempre il dialogo. E ora che nostra figlia abita per conto suo, ci siamo ripresi degli spazi e ci siamo impegnati a trovare nuovi stimoli. Camminiamo nella stessa direzione ma su binari separati e anche questo è importante”.