Un passato da lanciatore professionista di Baseball , poi i lavori nel mondo del cinema e la fama data da Hollywood. A 43 anni è morto Lance Broadway, trovato morto nella tromba delle scale di un appartamento in Texas. Secondo il medico legale della contea di Dallas, l’attore di “Olympus Has Fallen” è deceduto martedì e la causa della morte è ancora in fase di accertamento con l’autopsia disposta dalle autorità.

La sua carriera sportiva

Dopo aver mosso i primi passi nei Chicago White Sox nel 2005, il suo debutto come lanciatore è arrivato in Major League nel 2007. Dopo tre stagioni nei Sox, Lance è passato ai New York Mets nel 2009. Prima di dedicarsi alla recitazione, ha anche lavorato per l’organizzazione dei Toronto Blue Jays.

I primi passi nel cinema

Il suo passaggio a Hollywood è avvenuto dopo aver frequentato un corso di recitazione nel 2010. Tre anni dopo, Broadway ha ricordato quell’esperienza dicendo che gli era piaciuta particolarmente decidendo di continuare quel percorso. Questa decisione gli ha successivamente aperto le porte a opportunità nel cinema e in televisione, permettendogli di esplorare una carriera al di là dello sport professionistico.

“Il corso di improvvisazione che desideravo non iniziava prima di gennaio 2011, quindi ho chiesto a un amico che mi ha consigliato di seguire un corso di recitazione. In questo modo, almeno, mi sarei trovato davanti a un pubblico facendo qualcosa mentre mi guardavano. In questo modo mi sono iscritto a un corso di recitazione a novembre 2010. Mi è piaciuto moltissimo e ho continuato a frequentarlo”, aveva dichiarato alcuni anni fa.

La carriera di Broadway

Lance Broadway ha fatto il suo debutto cinematografico nel thriller d’azione del 2013 “Attacco al potere - Olympus Has Fallen” con il ruolo dell’agente dei servizi segreti chiamato O’Neil. Il cast con attori come Gerard Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart e Angela Bassett, la pellicola, diretta da Antoine Fuqua, narra l’attacco alla alla Casa Bianca e i tentativi di salvare il presidente degli Stati Uniti. È in questo film che Broadway è stato conosciuto dal grande pubblico nel suo ruolo principale.

“Entrare a far parte del cast “è stata la stessa sensazione di entrare nello spogliatoio di una squadra di alto livello con giocatori affermati, che si sono guadagnati il diritto di parlare, mentre tu non hai questo diritto”, aveva dichiarato riguardo al film. Sul piccolo schermo, è apparso in un episodio di ciascuna delle sitcom statunitensi “Saint George” e “Kevin from Work”. In seguito, la Marvel si fece avanti e Broadway ottenne il ruolo di capo di una squadra TAC nella serie televisiva Agents of SHIELD, creata da Joss Whedon .

La sua ultima apparizione televisiva è stata nella serie drammatica di fantascienza statunitense “Colony” in cui recitavano anche Josh Holloway, Sarah Wayne Callies, Peter Jacobson e Amanda Righetti. Broadway è apparso in due episodi di quello show, nel 2016 e nel 2017.

La carriera di Lance Broadway lo ha portato dal campo da baseball ai set cinematografici al fianco di nomi affermati di Hollywood: nonostante abbia partecipato a diverse produzioni rispetto a ruoli da protagonista veri e propri, ha continuato a collezionare numerose ospitate in televisione e al cinema anche dopo aver lasciato il baseball professionistico.