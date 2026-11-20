Per Harry e Meghan le prossime Festività potrebbero essere tutt’altro che felici e tranquille. La tremenda vicenda di presunti abusi su minori e possesso di materiale pedopornografico che ha travolto il padre di Meghan, Thomas Markle, sarebbe solo uno dei problemi che la coppia deve affrontare. Da settimane, infatti, i tabloid sostengono l’indiscrezione secondo cui dopo questo scandalo la royal family si sarebbe allontanata ancora di più dai Sussex, per evitare che la monarchia venisse, in qualche modo, infangata dalle accuse. Secondo molti questa presa di posizione intransigente sarebbe la causa dell’esclusione dei duchi da due tra gli eventi tradizionali a cui i Windsor tengono di più.

Fuori dalla lista degli invitati

Per il sesto anno consecutivo l’Abbazia di Westminster ospiterà il concerto “Together At Christmas Carol Service”, ormai una tradizione natalizia britannica voluta e organizzata da Kate Middleton con il supporto della Royal Foundation. La serata di musica e beneficenza, spiegano il Daily Mail e il sito della Fondazione, si svolgerà il prossimo 11 dicembre e, come ogni anno, verrà trasmessa da ITV1 e ITVX alla Vigilia di Natale. Sono attesi più di 1.600 ospiti, ma chi spera di vedere tra questi anche Harry e Meghan rimarrà deluso. Stando alle rivelazioni del Mail On Sunday i duchi non sarebbero stati invitati. I loro nomi non sarebbero neppure stati presi in considerazione per l’evento.

La famiglia quasi al completo

Lo scorso anno, ricorda il Mail On Sunday, al concerto erano presenti, oltre ai principi di Galles e ai loro figli, George, Charlotte e Louis, il principe Michael di Kent, la duchessa di Edimburgo Sophie, la figlia della principessa Anna, Zara Tindall, con il marito Mike Tindall e i genitori di Kate, Michael e Carole Middleton. L’invito era stato esteso anche alle principesse Beatrice ed Eugenia, figlie dell’ex principe Andrea e di Sarah Ferguson. Le due sorelle, però, avevano declinato a causa degli scandali familiari. Di solito Re Carlo III e la regina Camilla preferiscono non partecipare al concerto, in modo da lasciare tutta la scena a William e Kate. L’unica eccezione fu nel 2022, quando lo spettacolo venne dedicato alla regina Elisabetta, scomparsa proprio l’8 settembre di quell’anno.

“Amore e gentilezza”

Per l’edizione 2026 del “Together at Christmas Carol Service” la lista degli ospiti reali dovrebbe rimanere più o meno invariata. Il Daily Mail sottolinea che l’assenza di Harry e Meghan fa ancora più rumore se teniamo conto del tema che accompagnerà il concerto del 2026, ovvero “il potere dell’amore e della gentilezza nell’unire le persone, creando speranza, connessione e un senso di comunità condiviso durante il periodo natalizio”, come scrive il sito della Royal Foundation. Affetto, legami familiari, gioia, fiducia nell’avvenire: tutto ciò che, per ora, manca nel rapporto incrinato (forse irrimediabilmente) tra William e Harry, tra i Sussex e i Windsor.

I motivi dell’esclusione

La ragione principale del mancato invito a Harry e Meghan non sarebbe lo scandalo di Thomas Markle. Sebbene questa sia una questione importante e oggettivamente di estrema gravità, potrebbe essere un elemento secondario nell’esclusione dei duchi dal concerto. In questo caso, infatti, entrano in gioco le incomprensioni tra Harry e la famiglia, il peso delle accuse formulate dai Sussex contro la Corona dal periodo della Megxit. La frattura familiare irrisolta, trascinata per anni, renderebbe improbabile, per non dire impossibile, perfino l’idea della presenza di Harry e Meghan all’Abbazia di Westminster il prossimo 11 dicembre. Basta immaginare cosa accadrebbe se i duchi venissero invitati e accettassero l’invito: tutti gli occhi sarebbero puntati su di loro e lo scopo benefico della serata passerebbe in secondo piano: i tabloid e gli spettatori di tutto il mondo sarebbero più impegnati a osservare le eventuali interazioni tra i principi di Galles e i duchi di Sussex, scrutando poi il volto di Meghan per capire il suo stato d’animo e i suoi sentimenti verso il padre.

“Impensabile”

“Together At Christmas è l’evento annuale di beneficenza di Catherine, che sostiene diverse cause umanitarie ed è supportato dalla royal family”, dichiara all’Express l’esperto reale Richard Fitzwilliams che, poi, conferma: “Visto che Harry e Meghan sono in conflitto con l’istituzione a causa del loro comportamento e degli attacchi contro questa, non c’è mai stata la minima possibilità che potessero essere invitati, soprattutto perché, a quanto pare, i fratelli non si parlano da più di quattro anni. È fuori questione che [Harry e Meghan], al di là delle loro attuali difficoltà, possano ricevere l’invito. Rappresenterebbero più di una semplice distrazione e ciò sarebbe impensabile”.

“Rovinare” il Natale

Harry e Meghan sarebbero stati “snobbati” dalla principessa del Galles, titola ancora l’Express. Probabilmente, però, la coppia non si aspettava (e non poteva aspettarsi) di ricevere l’invito al concerto di Natale. Allo stesso modo, forse, i duchi non si aspetterebbero nemmeno l’invito del Re a trascorrere il periodo delle Feste a Sandringham, con il resto della famiglia. Sarebbe “troppo imbarazzante e troppo difficile”, dichiara una fonte a The Times, ritrovarsi tutti insieme, dopo anni, sotto lo stesso tetto. Anche in questo caso la questione Thomas Markle, pur di estrema importanza, cede il passo al precedente dissidio familiare. L’ex maggiordomo reale, Grant Harrold, citato dall’Express, è ancora più categorico e sostiene che un invito di Carlo III a Harry e Meghan potrebbe “rovinare” il Natale a William e Kate, rendendolo “davvero triste e molto spiacevole”.

Una videochiamata per le Feste

Secondo l’Express Harry e Meghan trascorreranno il Natale con i loro figli e con la madre della duchessa, Doria Ragland. Per loro saranno le prime Festività nel Regno Unito dopo otto anni. Infatti l’ultimo 25 dicembre sul suolo britannico, per i due, risale al 2018, quando accompagnarono il Re, William e Kate a messa alla St. Mary Magdalene Church di Sandringham (a Natale 2019 i Sussex erano in Canada e dal 2020 a Montecito, ricorda Hello). Quest’anno, però, il principe Harry avrebbe in mente un modo per tentare di riavvicinarsi a suo fratello. Un amico dei Sussex rivela all’Express che il duca vorrebbe fare una “videochiamata” per augurare buon Natale sia al padre, sia a William.

Harry è “sereno”

L’insider, poi, afferma: “Non c’è nessun allontanamento in corso. Sono due fratelli che trascorreranno un Natale diverso”. Per la verità questa versione dei fatti lascia stupiti, perché rappresenta l’esatto contrario di ciò che da anni sostengono i tabloid e di ciò che appare agli occhi dell’opinione pubblica internazionale. La fonte è addirittura certa che il principe Harry non sia in collera con la famiglia per non essere stato invitato da Re Carlo: “Harry è sereno per quanto riguarda il fatto che non gli sia stato richiesto di essere a Sandringham”. Chissà se questa presunta tranquillità nasconde una presa di coscienza, da parte del principe, degli errori fatti in passato e la paziente attesa di un primo passo della royal family verso la pace.