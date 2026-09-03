MasterChef in lutto, è morta l’ex concorrente Ilenia Bazzacco

MasterChef Italia piange Ilenia Bazzacco. È morta a 54 anni l’ex concorrente della prima edizione italiana del cooking show, andata in onda nel 2011. Da circa tre anni combatteva contro un tumore ovarico. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il marito Marco Montanino, con il quale era sposata e aveva avuto i due figli gemelli, Riccardo e Andrea, nati nel 1998.

Negli ultimi anni Ilenia aveva raccontato anche sui social il suo percorso con la malattia. Nel 2024, in un momento in cui sembrava aver ritrovato la speranza, aveva scritto: “Sono guarita e ora sono pronta a ricominciare a vivere”. Una frase che raccontava la sua determinazione ad andare avanti nonostante le difficoltà. Il marito, ricordandola, ha parlato di una donna capace di affrontare ogni esperienza con entusiasmo e naturalezza. “Ilenia era una donna vulcanica. Qualsiasi cosa facesse, riusciva a portarla a un livello altissimo, ma senza ostentazione, con una naturalezza che lasciava quasi disarmati”, ha dichiarato a Il Messaggero. Poi il ricordo più significativo: “Era una fuoriclasse, ma non si è mai sentita tale”.

Il successo a MasterChef nel 2011

Prima di arrivare in televisione, Ilenia era soprattutto una casalinga che amava cucinare per il marito e i figli. Nel 2011 decise di mettersi alla prova partecipando alla prima edizione italiana di MasterChef, quando il programma era ancora una novità per il pubblico italiano. Riuscì a superare una selezione composta da oltre cento aspiranti chef e arrivò fino alla finale, conquistando il terzo posto, alle spalle del vincitore Spyros Theodoridis. A giudicarla c’era la prima storica giuria del programma, formata da Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich. Quell’esperienza rappresentò una svolta nella sua vita. “È stata una donna che ce l’ha fatta: da impiegata a realizzare il suo sogno”, ha ricordato il marito, sottolineando il percorso compiuto da Ilenia dopo l’esperienza televisiva.

Una nuova vita professionale

Dopo MasterChef, Ilenia ha costruito una nuova carriera nel mondo del food. Per sette anni ha condotto insieme a Cristina Dori il programma “2 chiacchiere in cucina”, trasmesso su 7 Gold, affiancando all’esperienza televisiva numerosi altri progetti. Ha realizzato video ricette, collaborato con aziende del settore alimentare, lavorato come food creator e chef a domicilio e organizzato corsi di cucina in diverse città italiane. Tra i progetti a cui era più legata c’era Timo e Vaniglia, il blog nato per condividere ricette, idee e racconti legati al mondo della cucina. Negli anni aveva costruito anche una community molto ampia sui social. Il suo profilo Instagram contava oltre 70mila follower, che seguivano le sue ricette e i suoi consigli. L’ultimo aggiornamento risale al 2 luglio scorso, prima che l’aggravarsi delle condizioni di salute la costringesse a concentrarsi soprattutto sulle cure.

Il ritratto di una donna speciale

Ilenia lascia il marito Marco e i figli Riccardo e Andrea. I funerali saranno celebrati venerdì 4 settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Casella d’Asolo, in provincia di Treviso.

Marco Montanino ha voluto sottolineare il valore del percorso personale di Ilenia, da impiegata e casalinga fino alla televisione e al mondo della cucina professionale. “Ha partecipato a diversi programmi televisivi, ha scritto un libro di successo, ha avuto il suo riscatto, sempre rimanendo se stessa, amando il suo ruolo di mamma e casalinga”, ha raccontato il marito. E proprio la sua storia, secondo Montanino, può diventare un esempio per altre donne: “Aiutate le donne a spiegare le ali, invece di tarparle”.