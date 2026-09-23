Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, matrimonio in Toscana: dall’incontro a Follonica all’altare

Pochi invitati, l’amata Toscana a fare da sfondo e una cerimonia intima per celebrare un legame che dura da anni. Per Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è arrivato il giorno del matrimonio: dopo una lunga storia d’amore e una vita condivisa con il figlio Isal, la coppia ha scelto di dirsi “sì, lo voglio” lontano dai riflettori, circondata dagli affetti più cari.

“Sarà una grande emozione”, aveva confessato Vanessa a Verissimo di recente, annunciando le nozze. Un’emozione che è stata anticipata dalla sorpresa fattale da Laurini – da sempre molto riservato - sul palco dei Music Awards, quando le ha consegnato un premio speciale e ha condiviso con lei l’importante riconoscimento.

La storia d’amore

La storia di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è nata nel 2007. Entrambi impegnati in altre relazioni - lui era sposato con Chiara Palmieri mentre lei aveva una relazione con Andrea Palmieri, fratello di Chiara – Vanessa e Rossano decisero di rimettere in discussione le loro vite per amore. La loro relazione finì comunque al centro dell’attenzione mediatica, anche per le circostanze in cui era iniziata. Nonostante il chiacchiericcio, si capì subito che il sentimento tra loro era profondo. Il 30 luglio 2008 nacque il figlio Isal e Vanessa e Rossano scelsero di vivere a Follonica lontano da tutto. Negli anni, divisi tra televisione, impegni e famiglia, la coppia ha portato avanti la propria storia con riservatezza e dedizione fino al 2022, quando è arrivata una crisi che li ha portati a separarsi. Dopo un periodo lontani, però, nel 2024 Vanessa e Rossano si sono ritrovati, fino al ritorno di coppia e alla promessa di nozze.

Chi è Rossano Laurini

Classe 1971, Rossano Laurini è un nome noto nell’ambiente della movida toscana. Nel corso degli anni ha lavorato come direttore artistico di alcuni locali di Follonica, tra cui Baluba, Disco Village e Alegria. Prima della relazione con Vanessa Incontrada, è stato sposato con Chiara Palmieri, dalla quale ha avuto la figlia Diletta.