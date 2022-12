"Non gli fai vedere la figlia", "Nessuno lo vieta". Scontro social su Belen

Gli hater sono sempre pronti a colpire e questa volta nel mirino è finita Belen Rodriguez. L'argentina si è presa una brutta influenza e da alcuni giorni è chiusa in casa insieme alla figlia piccola, Luna Marì, anch'essa malata. Per passare il tempo, la showgirl ha condiviso alcune foto delle sue giornate casalinghe, ma una di queste ha attirato l'attenzione di un follower, che l'ha accusata di non fare vedere la piccola al padre, Antonino Spinalbese.

L'accusa sotto al post

" Riprendendo le forze, ma qualche sorriso inizia a uscire! ", ha scritto Belen su Instagram, pubblicando una foto nella quale si mostra insieme a Luna Marì. Gli ultimi giorni tra febbre e tosse sono stati pesanti per mamma e figlia e condividere sui social qualche momento di spensieratezza ha aiutato a fare passare il tempo. Sotto al post non sono mancati i messaggi di pronta guarigione dei suoi fan, ma tra tutti i commenti è spuntata anche un'accusa.

"Manda una foto al padre che sta al Grande fratello vip da quasi tre mesi e ancora non gliela hai fatta vedere. Sarebbe un bel gesto per lui" , ha scritto un'utente sotto alla foto. Una chiara accusa a Belen che, secondo la follower, si sarebbe rifiutata di fare una sorpresa al suo ex, che nella Casa parla spesso della figlia. Spinalbese è entrato a Cinecittà lo scorso settembre e da settimane non vede la bambina, lamentando la sua mancanza. Fino a oggi, Belen non ha però fatto alcun gesto nei confronti dell'ex compagno.

La replica di Belen