"Sta ancora male per Belen". L'audio choc di Oriana su Antonino

Non è finita bene la conoscenza tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. Nella casa del Grande fratello vip sembrava essere nata una nuova coppia ma le effusioni sotto le lenzuola non sono bastate a fare scattare la scintilla. " Caratterialmente non siamo in linea, è come se la vedessi un po' infantile ", ha dichiarato l'hair stylist ligure nel corso dell'ultima puntata del reality chiudendo, di fatto, la conoscenza con Oriana. L'influencer non l'ha presa benissimo e dopo le lacrime versate in diretta si è sfogata anche con Luca Onestini dopo la puntata.

Lo sfogo di Oriana

La venezuelana non ha gradito il volta faccia repentino di Antonino, che si era mostrato molto coinvolto da lei nelle nottate trascorse nella Casa salvo poi fare un passo indietro durante il giorno. " Lui non si è comportato bene con me. Poi davanti a tutti scarica tutto", ha lamentato Oriana parlando con Luca Onestini e proseguendo: "Lui ha dormito con me. Anche dopo che avevamo discusso mi ha riempita di baci in tutta la faccia. Ma dai, un ragazzo che vuole solo quella cosa da me. Mi riempiva di baci, mi accarezzava e mi lisciava con dolcezza ".

L'influencer ha ammesso di avere provato qualcosa di forte per Antonino e di essersi sentita ricambiata almeno fino al rifiuto finale, che l'ha fatta crollare: " Se ho pianto è perché tra noi è successo qualcosa. Sotto le coperte non c'è stato solo qualcosa di fisico o dei baci. Lui è stato molto dolce con me e mi ha detto cose carine. Parlava come se fuori ci sarebbe stata una storia ".

Antonino pensa ancora a Belen?