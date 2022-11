"Adesso capiamo Belen...". La stoccata di Signorini a Spinalbese

La storia tra Oriana e Antonino al Grande fratello vip si è conclusa ancor prima di iniziare. Complice l'attrazione fisica, i due concorrenti sembravano avere bruciato le tappe della conoscenza ma l'incompatibilità caratteriale ha fatto naufragare la storia in poche settimane. Nell'ultima puntata del reality Alfonso Signorini ha messo a confronto Spinalbese e l'influencer venezuelana per tentare una riconciliazione in extremis. Ma la missione è miseramente fallita e alla fine il conduttore ha messo in riga l'hair stylist sottolineando con sarcasmo il suo comportamento ambiguo.

Oriana e Antonino, storia chiusa

Nella Casa tra il parrucchiere ligure e l'influencer sembrava essere nato un bel legame. L'attrazione fisica però non è bastata a fare scoccare la scintilla e con il passare dei giorni Antonino ha preso le distanze da Oriana. " Non ho voglia di creare cose superficiali", ha detto in confessionale Spinalbese giustificando la sua freddezza nei confronti della gieffina, e proseguendo: "Caratterialmente non siamo in linea, è come se la vedessi un po' infantile ".

Tormentato dal pensiero della figlia, Luna Marì, Antonino non ha gradito l'approccio superficiale di Oriana al suo ruolo di padre e per questo ha fatto un passo indietro: " Lei dice che un cane è come un figlio, questo approccio l'ho trovato superficiale. Adesso faccio solo la retromarcia, vado indietro. In lei ho visto la noia, il fastidio di parlare di mia figlia e questo mi ha fatto resettare Oriana. Una mancanza di tatto ". E a quel punto ha idealizzato la compagna perfetta per lui: " Vorrei trovare la donna perfetta per mia figlia e se devo partire da questo diciamo che manca proprio la materia prima ".

La stoccata di Signorini