“Non la sopportano”. Il giallo dietro alla mancata partecipazione di Meghan a “The Gentlemen”

Il 26 agosto 2026 Harry e Meghan sono appena rientrati nel Regno Unito tra polemiche e dubbi sul loro futuro e sui rapporti con la royal family. Negli ultimi giorni i giornali britannici hanno persino rivelato l’indiscrezione di un presunto ritorno della duchessa davanti alla macchina da presa. Una voce sorprendente, che in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo per poi essere smentita. Qualcuno ipotizza che non si sarebbe trattato di fake news, bensì di un passo indietro della produzione della serie in cui Meghan avrebbe dovuto lavorare, forse causato da pesanti pressioni esterne.

Un’offerta per Meghan

Da quando i tabloid hanno annunciato il ritorno nel Regno Unito di Harry e Meghan si sono susseguite diverse indiscrezioni sulla nuova vita della coppia: dalla scelta della casa, una residenza non reale forse nelle Cotswolds, all’ipotesi, per ora poco credibile, di un ritorno dei duchi sulla scena pubblica britannica, al servizio della Corona. Tra le tante voci ce n’è stata una davvero incredibile, riguardante la possibilità che Meghan Markle potesse tornare a recitare. Variety ha rivelato che la duchessa avrebbe ricevuto un’offerta da un milione di sterline per un ruolo nella terza stagione di “The Gentlemen”, serie Netflix spin off del film omonimo del 2019 con Matthew McConaughey e Chris Hunnam. Sia la pellicola, sia la serie sono state ideate e dirette da Guy Ritchie.

In trattativa

Stando a quanto riportano Variety e il Guardian Meghan e la produzione di “The Gentlemen” avevano già avviato delle trattative, ma non è chiaro se fossero ancora in una fase iniziale. In ogni caso ci sarebbe stato un certo interesse da parte della duchessa verso la serie, che avrebbe preso in considerazione (o forse non avrebbe mai davvero abbandonato) l’idea di tornare sul set. La stampa britannica ha subito immaginato Meghan come la prima royal attrice, il primo membro della royal family, sebbene ormai senza incarichi ufficiali, con un lavoro glamour e ancora sotto i riflettori. Molti si sono chiesti come avrebbe reagito la Corona di fronte a una simile prospettiva. Le domande, i dubbi, le possibilità e la fantasia di esperti e tabloid, però, si sono scontrati con la realtà: Meghan non tornerà a recitare.

Proposta ritirata

“Questa mattina ho appreso che l’offerta di un ruolo a Meghan Markle nella terza stagione della serie Netflix “The Gentlemen” di Guy Ritchie è stata ritirata”, ha annunciato Tina Brown, ex direttrice di Vanity Fair e The New Yorker, citata dal Guardian. “Le reazioni negative nel Regno Unito sono state così intense da rendere insostenibile [l’idea] di proseguire”. I fan della serie avrebbero addirittura minacciato il boicottaggio se alla duchessa di Sussex fosse stata affidata una parte. Dalle indiscrezioni sembrerebbe che sia stata la produzione della serie a ritirare la proposta. Tuttavia rimane incerta la replica di Meghan: quest’ultima ha accettato di buon grado la decisione di Netflix, oppure è stata una scelta condivisa? In ogni caso un contraccolpo così forte potrà apparire esagerato. Gli esperti reali, però, sono convinti che il popolo britannico non abbia mai perdonato né Meghan, né Harry: nella memoria collettiva sarebbero ancora vividi i ricordi non solo della Megxit, ma anche degli strali lanciati dai duchi contro la Corona.

“Non la sopportano”

Lady Colin Campbell, aristocratica e socialite molto vicina alla royal family ha spiegato al New York Post, in maniera molto diretta, cosa proverebbero i reali e le persone comuni nei confronti della duchessa di Sussex: “Il nostro Paese non la sopporta. [Meghan] ha già giocato le sue carte. Una manna per la stampa, un veleno per tutti gli altri. I reali la oscureranno. Il Re e William non avranno nulla a che fare con [i Sussex]”. La ragione starebbe nella presunta indole calcolatrice della duchessa, ha dichiarato ancora l’aristocratica: “Lei è un problema. È abile a concentrarsi, complottare, pianificare. Pochi hanno perdonato le sue bugie riguardo ai britannici che non l’avrebbero accolta”.

“Una spina nel fianco”

Lady Colin Campbell non è tenera neppure nei confronti del duca di Sussex: “I britannici non vogliono Harry. In America si è allontanato e isolato sempre di più. Ha bloccato amici e relazioni nel nostro Paese. Nessun reale vuole che torni. È una spina nel fianco”. Il motivo starebbe nel suo comportamento incoerente: “[Harry] è un problema. È debole, manipolabile, non [un ragazzo] brillante. Lui e William hanno giocato con i miei figli. [Harry] è bravissimo a giocare a polo, ma è problematico, perché è volubile, paranoico, presuntuoso, non è facile da controllare…Ma Meghan è stata capace di controllarlo perché ha una personalità complessa. In un primo momento questo era sembrato un vantaggio per la royal family, preoccupata [per Harry], perché [Meghan] è riuscita a calmarlo”. Ci sarebbe, però, il rovescio della medaglia, secondo Colin Campbell: “Certo, lei ha deviato la sua ostilità verso nuove direzioni, tutte rivolte contro [i reali]”.

Troppe contraddizioni

Harry e Meghan “possono tornare nel Regno Unito”, ha titolato il New York Post, “ma non possono aspettarsi di essere accolti dai britannici con un tappeto rosso”. Alisa Anderson, ex addetta stampa della regina Elisabetta, ha aggiunto al People: “Non credo che verranno accolti a braccia aperte”. Del resto sei anni fa i duchi hanno abbandonato Londra, alla ricerca dell’indipendenza economica e della libertà, sostenendo che la loro vita a corte fosse diventata quasi impossibile da gestire. Nel maggio 2025 il principe Harry, adirato per il ritiro della scorta, sottolineò alla Bbc: “A questo punto non riesco a immaginare un mondo in cui potrei riportare mia moglie e i miei figli nel Regno Unito”. Ma questo è esattamente ciò che i duchi stanno facendo: tornare nel tanto vituperato regno.

“Ci pensava da un po’”

Addirittura, secondo una fonte del People, la scelta di tornare nel Regno Unito non sarebbe stata improvvisa: “È qualcosa a cui Harry stava pensando da un po’”, perché, ha precisato un altro insider, “a Harry non è mai passata la nostalgia di casa. Gli mancava il senso di connessione e di appartenenza. La Gran Bretagna è ancora la sua casa”. Una “casa” molte volte rifiutata e denigrata. Questa continua altalena di dichiarazioni, conferme, smentite, indiscrezioni e notizie non fa che disorientare e innervosire il pubblico britannico, già furioso con i Sussex e stanco di quello che in molti hanno definito “un circo mediatico”.

L’enigma “The Gentlemen”

Per Harry e Meghan non sarà facile riconquistare la fiducia della famiglia e del popolo. Di certo la duchessa non ci riuscirà apparendo in una serie televisiva. Tra l’altro l’eventuale partecipazione della duchessa nella serie “The Gentlemen” rischiava di essere vista come una sorta di imposizione al pubblico dell’immagine, chiacchierata e non così popolare, di Meghan. La vicenda, comunque, rimane un giallo. Uno dei tanti nella storia personale dei duchi di Sussex dalla Megxit a oggi. Molti dettagli non sono chiari: se la proposta di un ruolo in “The Gentlemen” ci sia stata davvero, se le eventuali trattative siano state interrotte esclusivamente dalla produzione e se la ragione dietro al ritiro dell’offerta abbia a che vedere solo con dei commenti social.