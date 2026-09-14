Matrimonio Ilary Blasi e Bastian Muller: prima il ricevimento sulla terrazza, poi il “sì” nella notte

Alla fine Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati, ma le nozze più attese dell’anno sono state decisamente non convenzionali. La coppia ha infatti scelto di fare le cose al contrario, festeggiando prima con un romantico ricevimento a Villa Cimbrone e pronunciando poi il fatidico “sì” in Comune dopo la mezzanotte.

L’arrivo a Ravello

Gli sposi sono arrivati nel borgo di Ravello nella mattinata di sabato 13 settembre, entrambi con indosso un cappellino da baseball per ripararsi dai flash dei fotografi, giunti in Costiera Amalfitana già dal giorno precedente. Ad accompagnare Bastian Muller e Ilary Blasi c’erano le rispettive famiglie, i figli della conduttrice, le sorelle Silvia e Melory e la nonna Marcella. Gli invitati, circa ottanta persone, sono invece arrivati alla spicciolata. Tra loro spiccavano le storiche amiche di Ilary, Silvia Toffanin e Michelle Hunziker.

Il ricevimento in villa

Nel tardo pomeriggio Ilary e Bastian hanno raggiunto Villa Cimbrone, dove si è tenuto un rito simbolico per gli invitati e i fotografi sulla terrazza con vista mozzafiato sulla Costiera Amalfitana, con il divieto assoluto di introdurre cellulari. Poi sono iniziati i festeggiamenti nei giardini della villa, tra la cena con un menù scelto dagli sposi insieme all’executive chef de Il Flauto di Pan, Lorenzo Montoro, e la torta nuziale a cinque piani realizzata dal maestro pasticcere Sal De Riso. Tra le curiosità emerse dalle immagini “rubate” del matrimonio e finite sui social network, anche un dettaglio insolito: le invitate erano tutte vestite di bianco.

Il “sì” nella notte

Il fatidico “sì” con rito civile si è svolto invece dopo la mezzanotte nello storico Palazzo Tolla. La coppia – lei con un abito sottoveste, guanti al gomito, stola e ciabattine, lui in smoking classico – ha attraversato a piedi il centro storico di Ravello per dirigersi verso il palazzo comunale insieme a un ristretto gruppo di invitati. La camminata è stata accompagnata dai flash dei fotografi e dai video dei curiosi. A celebrare la funzione in Comune, come coronamento di una storia cominciata quattro anni fa, sarebbe stato l’avvocato Alessandro Simeone, alla presenza del vicesindaco di Ravello.