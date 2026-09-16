I nomi di Vanoni e Baresi nel Pantheon

Oltre cinquemila milanesi, amici e artisti si erano messi in fila il 23 e 24 novembre davanti al Piccolo Teatro Grassi, dove era stata allestita la camera ardente per Ornella Vanoni. E in tanti ancora si fermano a posare un fiore in largo Greppi, davanti al teatro Strehler, dove il Comune a gennaio le ha dedicato quell’aiuola che lei avrebbe voluto che il sindaco le intitolasse «da viva», per prendersene cura personalmente. Alla cantante scomparsa a 91 anni il 21 novembre del 2025 ora la città rende un altro omaggio: il suo nome entrerà nel Pantheon di Milano. La Vanoni è tra le 14 nomi personalità illustri che il prossimo 2 novembre saranno iscritte al Famedio del Cimitero Monumentale. La Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio ha approvato ieri la lista. Tra i nuovi illustri c’è lo storico capitano del Milan e della Nazionale Franco Baresi, morto a 66 anni lo scorso 31 luglio. L’addio nella basilica di Sant’Ambrogio, ad accompagnare l’ultimo addio i cori «c’è solo un capitano». Qualche ex campione rossonero arriverà probabilmente anche alla cerimonia del 2 novembre, quando il sindaco Beppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi scopriranno i nomi incisi sulla parete accanto alle tombe di Alessandro Manzoni e di Carlo Cattaneo.

Entra nel Pantheon don Antonio Mazzi, scomparso il primo agosto a 96 anni, fondatore di Exodus, una vita spesa dalla parte degli ultimi e del recupero dei tossicodipendenti. Saranno iscritti i nomi di Rosellina Archinto, pioniera dell’editoria per i ragazzi, fondatrice della storica casa editrice Emme, del prete partigiano Giovanni Barbareschi e di Gianni Cervetti, storico esponente («migliorista») di Pci e poi Pds, deputato, tra i fondatori dell’orchestra Verdi, oggi orchestra Sinfonica di Milano.

La rosa degli illustri prosegue con il giornalista e storico telecronista sportivo Bruno Pizzul, prima voce degli incontri della nazionale italiana di calcio per la Rai dal 1986 al 2002, con il poeta e urbanista Carlo Consonni, l’editore Ulrico Carlo Hoepli, morto a 91 anni e a pochi giorni dalla chiusura della storica libreria Hoepli di Milano. La commissione ha scelto l’avvocato Laura Hoesch, la musicologa e filantropa Gioia Marchi Falck, la filosofa Luisa Muraro e l’attivista delle Madri di Plaza de Mayo Vera Vigevani Jarach, il fotografo Giovanni Gastel.

Polemica per l’esclusione di Carlo Monguzzi, storico ambientalista, consigliere e assessore regionale prima e in consiglio comunale dal 2011 fino alla scomparsa lo scorso 13 aprile, tra i fondatori di Legambiente e Mondo Gatto. Aveva battagliato fino alla fine contro la vendita e la demolizione dello stadio di San Siro. «La scelta di non includere Monguzzi tra le personalità da iscrivere al Famedio è inspiegabile e dolorosa per tutta la città» afferma il consigliere Pd Alessandro Giungi. La richiesta «era arrivata da tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio, da moltissime associazioni, comitati e da tutti coloro che portano nel cuore l’impegno instancabile e coraggioso di Carlo per la pace, per il rispetto e la tutela dell’ambiente, per la condizione dei più fragili e delle persone detenute - spiega Giungi -. La mancata inclusione è una chiara ed evidente scelta politica che lascia attoniti e sgomenti. È una ferita per Milano cui speriamo possa rimediare la nuova giunta» che sarà eletta dopo Sala nel 2027. Sarebbe importante se tutti i candidati alla carica di sindaco dichiarassero il loro impegno, qualora eletti, al ricordo di Monguzzi». Primo «sì» dal capogruppo regionale Pd Pierfrancesco Majorino (anche se non è ancora sceso ufficialmente in campo). Buscemi ha fatto sapere che del nome si è discusso nell’Ufficio di presidenza pre commissione e si è valutato di proporlo per l’Ambrogino d’oro alla memoria.