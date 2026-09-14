Harry e Meghan, il primo video social della loro nuova vita insieme ai figli nella campagna inglese

La nuova vita di Harry e Meghan riparte dalla campagna inglese. Dal caldo sole della California all’umidità delle Cotswolds, i Sussex hanno ripreso la loro vita nel Regno Unito da dove si era interrotta sei anni fa, ma questa volta lontano dagli impegni reali. I motivi del rientro in patria della coppia rimangono ancora un mistero, ma intanto la famiglia sembra essersi già ambientata nella pittoresca regione delle Cotswold Hills, come testimonia l’ultimo video condiviso da Meghan Markle sui suoi profili social.

La vita in campagna

Sulle note di “Wake Me Up Before You Go-Go” degli Wham! Meghan e Harry hanno condiviso un video di famiglia, le prime immagini da quando hanno fatto ritorno in patria a inizio settembre. Nel filmato la coppia passeggia mano nella mano nel bosco entrambi con gli stivali di gomma. In un altro momento compare la piccola Lilibet, cinque anni, prima in bicicletta con Archie che le corre accanto poi mentre si scalda i piedi davanti al caminetto. Il montaggio continua con la famiglia su una barca a remi in mezzo al lago: Harry si dedica alla pesca, mentre Pula, il labrador di casa, giocano sulla riva. Per tutta la durata del video, due emoji rimangono visibili nella parte superiore dello schermo: una bandiera britannica e un cuore rosso.

La residenza privata

In attesa di capire quali impegni li attenderanno, il principe Harry e Meghan hanno scelto la tranquillità delle Cotswolds, una zona di campagna tra il Gloucestershire e l’Oxfordshire molto amata dalla celebrità, per garantire la massima riservatezza ai figli Archie e Lilibet. La proprietà, una residenza privata non reale che si estende su diversi ettari, dista due ore da Londra ed è vicina alla residenza di re Carlo a Highgrove. Le immagini condivise da Meghan Markle su Instagram raccontano di un ritorno alla quotidianità dopo giorni di clamore mediatico. Come confermato da fonti vicine alla coppia, i figli rimangono la priorità dei Sussex e l’iscrizione alle scuole inglesi conferma che la permanenza di Harry e Meghan sul suolo britannico si protrarrà nel tempo. Nonostante ciò la coppia manterrà la proprietà della villa a Montecito.