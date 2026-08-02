Oasis, la reunion diventa un docufilm: quando esce il documentario sui fratelli Gallagher

I fratelli Gallagher sono pronti a riunirsi sul maxischermo. Dopo il trionfale tour dello scorso anno, che ha visto Liam Gallagher e Noel Gallagher tornare a suonare dal vivo davanti ai propri fan dopo quindici anni di silenzio, il duo inglese più discusso di sempre tornerà anche al cinema con il docufilm, “Oasis: Don’t Look Back in Anger”, il terzo dall’inizio della loro carriera.

La notizia era nell’aria da tempo ma ora c’è la conferma: il documentario è nel programma delle prime visioni dell’83esima mostra del cinema di Venezia al via il prossimo 2 settembre. Il film sarà presentato in anteprima mondiale in Laguna poi uscirà nelle sale cinematografiche infine approderà sulla piattaforma di streaming Disney+.

Di cosa parla

“Oasis: Don’t Look Back In Anger” racconta il trionfale tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, “Oasis Live ’25”, uno dei ritorni musicali più attesi degli ultimi anni. Il documentario segue la band durante il viaggio intorno al mondo, alternando le immagini dei concerti ai momenti dietro le quinte, con accesso esclusivo alle prove, al backstage e al palco. Attraverso le testimonianze dei fan dei protagonisti, il film esplora anche l’impatto culturale di una reunion che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e il significato che la musica degli Oasis continua ad avere per diverse generazioni. Il momento più atteso per i fan è rappresentato dalle prime interviste congiunte di Liam e Noel Gallagher dopo oltre venticinque anni, che ripercorrono non solo il ritorno della band, ma anche la ricostruzione di un rapporto personale a lungo segnato da incomprensioni e conflitti.

Quando esce al cinema

L’attesissimo documentario dedicato alla leggendaria band britannica degli Oasis uscirà nelle sale italiane dal 10 settembre. Per vederlo in streaming, invece, i fan dovranno attendere qualche mese: Disney+ ha annunciato che “Oasis: Don’t Look Back in Anger” sarà fruibile solo dalla fine del 2026 con un possibile slittamento al 2027. Entro la fine di agosto, invece, verrà rilasciato il trailer ufficiale del docufilm.

I precedenti docufilm

Il documentario sugli Oasis arriva a dieci anni di distanza dall’uscita del primo, “Oasis: Supersonic”, che porta il nome del singolo di debutto della band. Diretto da Mat Whitecross “Supersonic” aveva ripercorso le tappe principali della scalata al successo dei fratelli Gallagher: dal 1991, anno della nascita degli Oasis, al lancio del primo album “Definitely Maybe” nel 1994; dal successo travolgente di “What’s the Story Morning Glory?” del 1995 agli storici concerti di Knebworth Park dell’agosto 1996. A questi ultimi leggendari concerti il regista Jake Scott aveva dedicato, nel 2021, il secondo docufilm degli Oasi, un progetto con materiale d’archivio inedito, filmati del dietro le quinte e interviste ai membri della band e ai fan che sbancò i botteghini britannici nei primi quattro giorni di proiezione.