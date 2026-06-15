Pugliese, 21 anni: chi è Mia Zottoli, Miss Mondo Italia 2026

A rappresentare l’Italia nel globo alla finale internazionale di Miss World ci penserà Mia Zottoli, la 21enne pugliese fresca di elezione del titolo Miss Mondo Italia 2026. La giovanissima, che compirà 22 anni ad agosto, ha vinto l’ambita fascia nella finale che si è tenuta nell'Ecoresort Le Sirené di Gallipoli distinguendosi per la sua spontaneità, personalità, eleganza e personalità assieme a una maturazione importante per una ragazza della sua età.

Chi è Mia Zottoli

Nata e cresciuta a Taranto, Mia Zottoli Montanaro ha parlato di "un'esperienza unica di crescita personale e umana". Nei social mostra scene di vita quotidiana ma anche il suo lavoro quando presta il volto per le pubblicità, soprattutto per diversi make-up. La nuova Miss Mondo Italia ha spiegato quanto sia importante lo sport nella sua formazione: arrivata fino alla serie B2 di pallavolo con il Castellaneta, lo ha praticato per un totale di sei anni.

“Crescita che non ha eguali”

"Lo sport è stato decisivo durante la mia crescita personale. Mi ha insegnato la disciplina e il rispetto per se stessi e per gli altri", ha spiegato. Sulla manifestazione che le ha fatto sbaragliare la concorrenza, ha dichiarato di non sapere esprimere a parole l’emozione che le ha suscitato questo percorso “È stata una crescita personale che non ha eguali. Sono una ragazza solare, determinata e molto precisa. Amo la moda, lo sport, il mare e sono affascinata dalla manodopera e dalle piccole cose. Cerco sempre di vedere il lato positivo in ogni situazione, perché un motivo c’è sempre”, ha dichiarato a Lecce Oggi dopo la proclamazione.

L’importanza della famiglia

I ringraziamenti non sono mancati nemmeno al suo fidanzato, Pierluigi, e alla sua famiglia: rivolta alla sua dolce metà ha spiegato che “mi ha sempre consigliato con saggezza, pensando al mio bene”, mentre alla famiglia ha dedicato un ringraziamento speciale. “Senza di loro non sarei nemmeno una briciola di ciò che sono oggi”.

Nella vita, poi, ha un “alleato” speciale nel numero 14 che per Mia significa “presenza e forza.

È un numero al quale sono particolarmente legata, tanto da averlo tatuato sul corpo. Dietro quel numero c’è una storia intima che ha caratterizzato e continuerà a caratterizzare la mia vita. Anche ieri, 14 giugno 2026, mi ha ricordato ancora una volta il suo significato”.