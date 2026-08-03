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Personaggi

Ronaldo e Georgina, nel weekend il matrimonio: tutto quello che sappiamo

Secondo i media inglesi e portoghesi il campione e l’influencer si diranno sì il prossimo weekend a Madeira: dalla chiesa scelta per la cerimonia al ricevimento blindato

Novella Toloni
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, il colpo di fulmine in una boutique a Madrid? Una storia inventata: ecco come si sono conosciuti davvero
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Un anno fa Georgina Rodriguez annunciava al mondo il fidanzamento con Cristiano Ronaldo. Dodici mesi dopo l’influencer e il campione portoghese sono a un passo dal pronunciare il fatidico “sì”. Secondo il tabloid inglese The Sun, CR7 e la compagna si sposeranno nel fine settimana a Madeira, l’isola che ha dato i natali alla stella del calcio.

Negli scorsi giorni la coppia è stata paparazzata mentre saliva a bordo di uno yacht destinazione Maiorca, ma secondo i media locali la tappa finale sarà l’isola al largo della costa Nord-occidentale dell’Africa, dove Cristiano Ronaldo è nato e dove ha deciso di sposare Georgina.

La data e la chiesa

Che le nozze si sarebbero celebrate prima di settembre era nell’aria. Cristiano Ronaldo aveva infatti dichiarato che lui e Georgina avevano intenzione di sposarsi dopo i Mondiali, dai quali il Portogallo è stato eliminato dalla Spagna, poi vincitrice del torneo, il mese scorso. Ora, secondo quanto riportato dal Sun, il momento tanto atteso sarebbe arrivato: il matrimonio dovrebbe celebrarsi il prossimo weekend, l’8 agosto, a Madeira in Portogallo. La cerimonia sarebbe in programma nella cattedrale di Funchal, il principale luogo di culto dell’arcipelago. Un’indiscrezione che trova ulteriore conferma nei media locali, secondo i quali la chiesa sarebbe stata prenotata per un importante matrimonio proprio nella giornata di sabato.

Il ricevimento

Dopo le promesse Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez avrebbero scelto di festeggiare nel lussuoso hotel a cinque stelle Savoy Palace, a Funchal, dove sarebbero stati riservati diversi spazi della struttura per accogliere gli invitati (la cui lista è ancora top secret). Secondo una fonte, agli ospiti dell’albergo sarebbe stato comunicato che due piani, insieme ad alcune aree bar, resteranno inaccessibili tra venerdì e sabato in vista di un evento privato. I media portoghesi, però, parlano anche di un ricevimento posticipato sulla terra ferma, a Sintra, nella suggestiva tenuta di Quinta da Regaleira: una mossa che potrebbe servire a depistare curiosi e fotografi e a garantire la massima riservatezza agli sposi e ai loro ospiti.

La storia tra Ronaldo e Georgina

Le nozze arrivano a dieci anni di distanza dal loro primo incontro a Madrid. Georgina lavorava come commessa in una boutique di Gucci e Ronaldo era una delle stelle del Real Madrid, quando scoccò la scintilla. Era il 2016 quando sui media spagnoli comparvero le loro prime foto. Da allora la loro relazione è cresciuta lontano dai riflettori, fino alla nascita della prima figlia insieme, Alana Martina, il 12 novembre 2017. Nel 2021 Cristiano Ronaldo e Georgina avevano poi annunciato di essere in attesa di due gemelli, ma pochi mesi dopo la gioia dell’attesa fu segnata da una tragedia: durante il parto uno dei due neonati non sopravvisse. La proposta di matrimonio è arrivata nell’estate del 2025 e Georgina l’ha annunciata sui social con una foto dell’anello accompagnata dalla frase: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”. Poche settimane dopo CR7 confessò nell’intervista rilasciata a Piers Morgan: “Sono romantico a modo mio. Lei sapeva che prima o poi glielo avrei chiesto, ma non sapeva come e quando. Prima di accettare mi ha chiesto più volte se fosse vero o uno scherzo, se fossi sincero, e io le ho detto: “Ti voglio e voglio sposarti”. Non ho pianto, ma avevo le lacrime agli occhi”.

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