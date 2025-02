"Se stasera mi levano i gioielli....". Tony Effe e quel messaggio a Carlo Conti

Ascolta ora 00:00 00:00

Scoppia la polemica alla 75esima edizione del Festival di Sanremo: Tony Effe non ci sta e non lo nasconde. Protagonista la collana in oro giallo di Tiffany&Co che il rapper avrebbe dovuto indossare nella terza serata della kermesse e che, a causa del regolamento anti-pubblicità occulta, gli è stata fatta togliere prima di salire sul palco. Così, a poche ore dall’inizio della serata cover, Tony Effe pubblica una vera e propria bordata sui social che non passa di certo inosservata.

Cosa è successo

Nella serata di ieri, subito dopo la sua esibizione con il brano in gara Damme na mano, ospite a Rai Radio 2 per la consueta intervista post performance, Tony Effe ha affermato: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inc*****o nero. Adesso so’ c***i”. Poi, ha aggiunto: “Sono arrabbiatissimo. M’hanno tolto i poteri. Sono arrabbiato davvero, perché mi hanno levato la collana. Per me la collana è come quando tagliavano i capelli a Sansone. Non puoi levare la collana a Tony Effe. Come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti. Non è Carlo” ha aggiunto.

Come se non bastasse, anche ospite di Alessandro Cattelan al Dopo Festival, è tornato sull’argomento: “Per me Sanremo finisce oggi”, ha tuonato, per poi sorridere accanto a Noemi, con cui sarà in duetto questa sera con Tutto il resto è noia di Franco Califano. La scelta della Rai è legata alla regola del “no loghi in vista” e, per questo, in una nota ha ricordato: “è una norma che viene inserita tanto nei contratti con le case discografiche tanto nel regolamento, che vieta riferimenti a marchi distintivi, anche indirettamente”. Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, in conferenza stampa, ha poi chiarito: “È stata fatta togliere per evitare casi di pubblicità occulta. Il discrimine è sull'oggetto, sulla riconoscibilità del prodotto. Si deve apprezzare questo comportamento di Rai, che esclude l'esibizione di marchi, che sono opportunamente oscurati. Tutto sta nella capacità di funzionari e dirigenti che fanno questo controllo”.

La reazione di Tony Effe

Il rapper, rispondendo alle domande dei giornalisti sul “collana-gate” ha spiegato: “Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli riconoscibili, è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi avevano detto ok, io già sono teso di mio... Perché a me la tolgono e a un altro artista salito prima di me no?”. E ancora, “Me la sono presa un po' per questo, la legge deve essere uguale per tutti. Anche perché per noi rapper l'outfit è importante, c'è tanta gente che ci lavora. Mi è stata tolta un secondo prima dell'esibizione quando un'ora prima mi era stato detto che era tutto ok”.

Nonostante il chiarimento in sala stampa, a pochissime ore dalla quarta serata, Tony Effe ha pubblicato un messaggio social. Il destinatario? Carlo Conti. “Se stasera mi levano i gioielli, sali tu a cantare”.

Queste le parole nella storia pubblicata su Instagram, in cui ha deciso di menzionare direttamente il padrone di casa. Pochi minuti dopo, in un'altra Instagram story, ha aggiunto: “In caso contrario codice 04”, taggando la sua compagna di palco questa sera, anche lei in gara, Noemi.