Si sposano a Westminster senza appartenere alla famiglia reale: il “caso” dell’ex portiere dell’Irlanda Given e Rebecca Gibson

Quindici anni dopo le nozze di William e Kate le porte dell’Abbazia di Westminster si sono riaperte ma questa volta non per un royal wedding. A percorrere la secolare navata sono stati l’ex portiere della nazionale irlandese Shay Given e la fidanzata, Rebecca Gibson, che hanno pronunciato il fatidico “sì, lo voglio” il 10 ottobre scorso. Un sogno diventato realtà solo grazie a un legame di parentela speciale. Sono pochissime, infatti, le coppie di “commoners” (persone comuni, ndr) che hanno avuto il privilegio di potersi sposare a Westminster, luogo per eccellenza dei matrimoni reali.

I matrimoni reali

In novecento anni di storia, tra le arcate dell’Abbazia si sono celebrati sedici royal wedding. La regina Elisabetta II e il principe Filippo pronunciarono il fatidico sì il 20 novembre 1947; quasi quarant’anni dopo, il 23 luglio 1986, fu la volta del principe Andrea e Sarah Ferguson. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati il principe William e Catherine Middleton, il 29 aprile 2011. Se si pensa che neppure il principe Harry e Meghan Markle non si sono sposati a Westminster, ma nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, si comprende quanto sia raro per una coppia di persone comuni ottenere questo privilegio. Eppure l’ex portiere del Newcastle e dell’Irlanda Shay Given, oggi commentatore sportivo per la Bbc, e la fidanzata Rebecca Gibson sono entrati nella ristretta lista dei fortunati grazie alla parentela di quest’ultima con la comunità di Westminster.

Il legame con Westminster

Le regole prevedono che nell’Abbazia possano sposarsi i membri della Famiglia Reale, quelli dell’Ordine del Bagno e le persone che risiedono nel complesso di Westminster. In casi eccezionali, il via libera può arrivare direttamente dall’arcivescovo di Canterbury. In realtà, per Shay Given e Rebecca Gibson è stato sufficiente il legame della sposa con la comunità di Westminster visto che il nonno, l’architetto Donald Buttress, ha ricoperto l’incarico di responsabile della manutenzione dell’Abbazia tra il 1988 e il 1999 e ha vissuto nel complesso fino al ‘99. Non solo. Nel 1997 Donald Buttress è stato nominato Luogotenente dell’Ordine Reale Vittoriano (LVO), mentre nel 2008 ha ricevuto l’OBE.

La storia tra Shay Given e Rebecca Gibson

Dodici anni d’amore, una famiglia costruita insieme e, infine, il sì in uno dei luoghi più suggestivi e prestigiosi di Londra hanno segnato la storia tra Shay Given e Rebecca Gibson. La loro relazione era iniziata nel 2013, dopo la fine del primo matrimonio dell’ex portiere del Newcastle con Jane Cunningham, dalla quale aveva già avuto una figlia. Negli anni, Given e Rebecca hanno allargato la famiglia con la nascita delle figlie Gracie e Cassie, che hanno accompagnato i genitori nel giorno del loro matrimonio come damigelle d’onore. A rendere pubbliche le nozze sono stati gli stessi sposi, che hanno condiviso sui social alcune immagini della cerimonia e dei festeggiamenti proseguiti all’Hotel Cafe Royal, a Piccadilly Circus.