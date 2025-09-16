L'ultimo giallo su Totti e Bocchi? Un assist alla Blasi. Cosa è successo e perché cambia tutto

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno di recente festeggiato insieme il loro anniversario: una ricorrenza celebrata in pompa magna tra lusso e foto condivise sui social network, eppure prioprio un dettaglio analizzato da Chi Magazine potrebbe in un certo senso rivelarsi un autogol per l'ex capitano giallorosso nella causa contro l'ex moglie Ilary Blasi.

Stando alle date rese note dai protagonisti della vicenda, in teoria la coppia avrebbe festeggiato il suo terzo anniversario insieme, affittando una suite da 9mila euro in un lussuoso hotel nella Capitale. Una torta con dedica speciale, dei palloncini e un regalo di grande valore griffato Hermes, presumibilmente una borsa: tutto perfetto per rendere speciale il giorno dei festeggiamenti. C'è, tuttavia, qualcosa che potrebbe non tornare nelle tempistiche e diventare di congeguenza un problema per Totti nella sua battaglia legale Ilary Blasi.

L'ex capitano della Roma ha sempre sostenuto che la relazione con Noemi Bocchi fosse iniziata dopo Capodanno per poi diventare più solida qualche mese dopo, ovvero a marzo 2022. Un dettaglio di non poco conto nella cronistoria del divorzio della storica coppia. E questo perché il celebre e galeotto caffé di Ilary Blasi con Francesco Iovino, col quale sarebbe nata una liaison, è invece datato 11 ottobre 2021. Secondo queste versioni, quindi, sarebbe stata la showgirl la prima a tradire, ed è sulla base di queste date che si fonda la strategia dell'ex pupone nella causa di divorzio.

Il fatto che Totti e Bocchi abbiano festeggiato il 15 settembre, data che non avrebbe nulla a che vedere con quelle rese note, potrebbe essere interpretabile in due modi differenti.

O il festeggiamento è relativo a un terzo anniversario celebrato con grande ritardo (sei mesi), oppure potrebbe trattarsi di un quarto anniversario (15 settembre 2021) che rimischierebbe le carte, dal momento che non sarebbe il celebre caffè la prima prova di un tradimento interno alla coppia. La causa legale non è ancora chiusa, e secondo Chi questo in apparenza inopportuno festeggiamento potrebbe costare caro all'ex numero dieci giallorosso.