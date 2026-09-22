Acea tra i Champions della European Water Academy

«È una giornata storica per il settore idrico e Acea è orgogliosa di essere tra i Champions della European Water Academy, un’iniziativa di riferimento della European Water Resilience Strategy, nata per rafforzare competenze e cooperazione nel settore idrico, mettendo in connessione imprese, università, ricerca e istituzioni all’interno di un vero ecosistema. La resilienza dell’acqua non è soltanto una sfida infrastrutturale o tecnologica: è soprattutto una sfida di competenze e di persone. Il settore idrico europeo sta affrontando un progressivo invecchiamento della forza lavoro e una crescente necessità di nuove professionalità, in particolare negli ambiti tecnici e digitali – ha dichiarato Enrico Pezzoli, Amministratore Delegato di Acea Acqua a margine del lancio della European Water Academy a Bruxelles - Dobbiamo rendere il settore più attrattivo per i giovani e investire nella formazione per essere sempre più competitivi e innovativi. Come Acea investiamo da anni nello sviluppo professionale e nella collaborazione con università, business school e istituzioni di ricerca, considerando la formazione una leva strategica della trasformazione. Il nostro contributo comprende percorsi executive, programmi specialistici dedicati alla gestione e alla qualità dell’acqua, alla sostenibilità e alle reti, oltre a iniziative rivolte alle scuole, agli studenti e alla ricerca. Vogliamo condividere il nostro patrimonio di conoscenze anche in ambito europeo per contribuire alla nascita di una vera comunità europea dell’acqua e costruire sistemi idrici più resilienti, sostenibili e innovativi. Acea è pronta a fare la propria parte».