Sulla Politica agricola comune (Pac) Parigi si mette sulla linea di Roma. Alla vigilia del Consiglio europeo straordinario di oggi e domani a Bruxelles sul bilancio Ue 2028-2034, Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo i sindacati agricoli e ha fissato il suo paletto: la Francia vuole che alla Pac «non manchi un euro» rispetto all’attuale dotazione. «Vogliamo i nostri 66,25 miliardi di crediti europei», ha scandito il presidente, chiedendo che siano «i più leggibili e i più mirati possibile» e rivendicando una posizione «senza ambiguità». Perché «la Pac è il primo obiettivo della Francia» e, ha aggiunto, la condizione «prima» per un accordo. L’Eliseo aveva già definito «molto deludente» l’ultima proposta del presidente del Consiglio europeo António Costa, che riserva alla Pac il 10% dei piani nazionali e regionali, fino a 45 miliardi in più oltre la quota minima di circa 294 miliardi per il sostegno al reddito. Troppo poco anche per le organizzazioni agricole europee del Copa-Cogeca, secondo cui il taglio resterebbe vicino al 15 per cento. Oggi gli agricoltori sfileranno a Bruxelles.

A Roma la mossa di Macron viene letta come una conferma. Il ministro Francesco Lollobrigida accoglie «con soddisfazione» la presa di posizione francese, che arriva «a distanza di mesi» dal «fermo atteggiamento» di Giorgia Meloni e «rafforza un fronte utile» a evitare «scelte di bilancio non comprensibili», tanto più ora che al cibo «è legata anche la nostra sovranità alimentare e la nostra libertà». Il governo, assicura il ministro, continuerà a difendere agricoltori e pescatori «in ogni consesso internazionale» e con «investimenti nazionali mai registrati prima».

Per gli eurodeputati di FdI Denis Nesci e Francesco Ventola la Pac «non è un capitolo di bilancio sul quale fare cassa»: la convergenza di Parigi va ora trasformata «in un accordo concreto, senza tagli».