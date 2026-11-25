In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione con il messaggio “Non sei sola”.
“Conseguire la patente non significa soltanto imparare a guidare, ma anche poter scegliere la propria strada, accedere al mondo del lavoro e muoversi in autonomia – dichiarano Annalisa Ferranini ed Emanuela Pastorello, componenti delle due Segreterie nazionali UNASCA –. Pur non rappresentando una risposta alla violenza di genere, la patente può essere uno strumento concreto di indipendenza e libertà di scelta”.
Attraverso la formazione, l’educazione e la presenza capillare sul territorio, UNASCA intende contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e dell’autonomia femminile, esprimendo la propria solidarietà a tutte le donne vittime di violenza.
“Per una strada più sicura, anche contro la violenza. Insieme, per il rispetto e la libertà”.