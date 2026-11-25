I pagamenti digitali accelerano, ma le truffe si fanno sempre più sofisticate e richiedono difese più adeguate. È il filo conduttore dell’undicesimo Salone dei Pagamenti dell’Abi al Mico di Milano sul tema «Payvolution People»: le persone al centro di un’evoluzione segnata da intelligenza artificiale, digitalizzazione e nuove infrastrutture. Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ricorda che le banche sono tra gli obiettivi prioritari degli «squadroni di pirateria digitale» e investono risorse crescenti in cyber security e formazione del personale, costi che sono «a difesa dei risparmiatori» e di cui le istituzioni dovrebbero essere consapevoli. Patuelli chiede inoltre una verifica tempestiva sul bonifico istantaneo, per capire quali correttivi servano contro le frodi. Sull’euro digitale constata che la manovra non prevede risorse per le banche chiamate a diffonderlo: un servizio che «dovrebbe essere incentivato e non tassato». Per la vice direttrice generale di Bankitalia, Chiara Scotti, l’obiettivo non è l’autarchia ma un’autonomia che consenta di scegliere, e in quest’ottica va visto l’euro digitale. Il direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni, sottolinea che le abitudini di pagamento cambiano sempre più rapidamente e aprono opportunità di efficienza.