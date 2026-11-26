Il profumo dei soldi, a volte, lascia una scia decisamente sgradevole. Lo sanno bene i giganti mondiali delle fragranze - i nasi industriali dietro successi planetari come Ralph Lauren Blue, Gucci Flora e Boss Intense, ma anche dietro prodotti quotidiani come Dove e Axe - che si sono appena visti recapitare una sanzione complessiva da oltre 500 milioni di euro tra Unione europea e Regno Unito.

Dietro i flaconi patinati e i grandi marchi della moda si muovono colossi chimici che progettano l’odore delle nostre giornate, dai profumi di lusso fino a dentifrici e detersivi. Secondo le autorità antitrust, le svizzere Firmenich e Givaudan insieme all’americana International Flavors & Fragrances (Iff), che da sole pesano per circa la metà del mercato europeo delle fragranze, hanno violato le regole sulla concorrenza partecipando a un cartello internazionale tra il marzo 2019 e il marzo 2023.

Nel mirino c’erano le forniture destinate a Unilever: scambi di informazioni commercialmente sensibili, intese per coordinare le risposte durante le trattative con il colosso anglo-olandese e persino un patto per non strapparsi a vicenda i talenti impegnati sulle linee Unilever. Secondo l’autorità britannica Cma, la regia passava da WhatsApp, telefonate e incontri londinesi a base di «birra e curry».

La risposta delle autorità è stata immediata: Bruxelles ha staccato sanzioni per 471,9 milioni di euro (252,4 milioni a Givaudan, 137,7 milioni a Firmenich e 81,9 milioni a Iff, già multata nel 2024 per 15,9 milioni per aver cancellato messaggi WhatsApp durante un blitz ispettivo); mentre Londra ha aggiunto 85 milioni di sterline, con uno sconto del 20% per la collaborazione. La commissaria europea alla Concorrenza Teresa Ribera (in foto) ha avvertito che l’intesa può aver gonfiato il carrello della spesa delle famiglie in un momento di bilanci già tesi. E, sebbene l’Ue abbia sempre adottato «tolleranza zero nei confronti dei cartelli», l’applicazione delle norme sulla concorrenza è ancora più importante oggi, in un momento in cui i bilanci familiari sono sotto pressione.

Le aziende hanno ammesso le condotte o rivendicato la cooperazione con le autorità. Tranne Firmenich che ha precisato di essersi limitata allo scambio di informazioni su un cliente senza fissazione dei prezzi.