L’efficienza energetica non riguarda soltanto le abitazioni private, ma da vicino anche gli edifici pubblici, immobili che segnano la presenza della Pubblica amministrazione sul territorio e accompagnano la vita quotidiana dei cittadini. A questo tema Cassa depositi e prestiti dedica oggi pomeriggio un workshop organizzato insieme all’Anci, nell’ambito dell’Assemblea 2026 dei Comuni in corso a Verona. Al centro del confronto i modelli, strumenti finanziari e soluzioni operative per accompagnare le amministrazioni nell’ottimizzare l’uso dell’energia negli uffici pubblici, negli ospedali e nelle scuole, riducendo i consumi, innovando e tutelando l’ambiente. Al tavolo, accanto agli esponenti di Cdp e dell’Anci, siederanno anche rappresentanti di realtà di eccellenza del territorio, per condividere esperienze e approfondire le soluzioni offerte dalla Cassa su questo fronte, dai finanziamenti alla consulenza, con l’obiettivo di favorire investimenti sostenibili e benefici concreti per le comunità locali.

Proprio le scuole offrono un esempio concreto di questo lavoro. Con il programma «Scuole Verdi», Roma punta alla riqualificazione energetica di oltre mille edifici scolastici, per ridurre i consumi ma anche per aumentare il comfort nelle aule. Un piano che ha visto Cdp attiva con il proprio team di advisory nell’ambito di InvestEU, il programma Ue per l’accelerazione degli investimenti. I temi della riqualificazione energetica e della gestione sostenibile del patrimonio pubblico trovano spazio anche allo stand di Cdp, dove in questi giorni si susseguono numerosi incontri istituzionali e di business e dove sono stati presentati progetti sperimentali, sviluppati anche attraverso tecnologie avanzate.

Ma l’impegno della Cassa al fianco dei Comuni, al di là dell’efficienza energetica, tocca anche molti altri fronti. Tra i progetti sostenuti c’è quello di Villa Estense, piccolo Comune della provincia di Padova, che ha rinnovato il suo micronido dotandolo di spazi esterni sicuri e stimolanti per i bambini. Succede al Nord ma anche al Sud, dove Cdp ha contribuito con risorse proprie a un nuovo asilo ad Aci Sant’Antonio, nella Città metropolitana di Catania. Dal dialogo con gli enti locali nasce anche il sostegno alla rigenerazione urbana e sociale, come nell’area Sanpolino a Brescia, dove la Cassa affianca il Comune come advisory partner della Commissione europea in un progetto che comprende anche interventi di senior housing, con la realizzazione di alloggi destinati ad anziani autosufficienti.

A testimoniare la vicinanza della Cassa ai territori sarà, sempre oggi, l’intervento in sessione plenaria dell’amministratore delegato Dario Scannapieco, previsto al termine del panel «L’Europa dei sindaci. Dalle Città italiane le priorità per l’Agenda europea».