Il Compromesso del presidente del Consiglio dell’Ue, Antonio Costa, rischia di naufragare prima ancora di essere presa in considerazione. La proposta prevede un bilancio Ue 2028-2034 da 1.582 miliardi, con un taglio di 180 miliardi (-10,2%, circa 39 miliardi in meno) rispetto al piano iniziale della Commissione. E per produrre nuovi incassi, rispunta la digital tax del 3% sui ricavi delle grandi piattaforme tecnologiche che potrebbe portare un gettito da 5,2 miliardi. Rispetto al bilancio attuale, aumenterebbero i fondi per competitività (+120%), difesa (+232%), migrazione e frontiere, mentre agricoltura e coesione manterrebbero le maggiori dotazioni. Il nuovo assetto, però, scontenta ancora molti. In primi, Francia e Germania. Anche se per motivi diversi. Parigi ha definito la nuova base negoziale «deludente», perché «i conti non tornano, in particolare sulla Politica agricola comune, soprattutto per garantire gli aiuti al reddito degli agricoltori». Da Berlino, invece, con il cancelliere Friedrich Merz definisce la proposta «un primo passo, ma il suo volume complessivo rimane eccessivo». Il punto dei tedeschi - e con loro i paesi frugali come l’Olanda - è che «un bilancio dell’Ue che cresce di oltre il 40% in un simile contesto è, semplicemente, fuori fase rispetto alla realtà odierna».

Le voci più scontente però arrivano dal parlamento europeo, che aveva chiesto di aumentare le risorse di tutto il bilancio del 10%, non di tagliarle. Questo schema «è inaccettabile e non può costituire la base per il nostro consenso. Il Consiglio si sta allontanando sempre più, rendendo più difficile ottenere una maggioranza a favore», avverte il relatore Siegfried Muresan. Per cui dall’Eurocamera si leva un appello corale a invertire la rotta ai leader europei. Fortemente contrari ai tagli anche l’Italia e altri 16 Paesi del gruppo degli «Amici della Coesione». La loro posizione, espressa in una nota congiunta, è quella di respingere «fermamente qualsiasi riduzione degli stanziamenti nazionali per i piani di partenariato nazionale e regionale nel prossimo negoziato». Nel frattempo, la prossima settimana i leader dei Paesi aderenti all’Unione si riuniranno in un Consiglio europeo straordinario chiamato a confrontarsi per provare a trovare un’intesa che, al momento, pare difficile.