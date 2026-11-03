Cambia il mercato del lavoro: focus sulle nuove competenze

«Occorre riattivare l’ascensore sociale, garantendo pari opportunità indipendentemente dal territorio e dalla famiglia di origine». Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, indica nella mobilità sociale la priorità per le nuove generazioni. L’occasione è il Cnpr forum La sfida generazionale: rivedere il Patto per una maggiore equità, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Lavoro, casa, salari e debito pubblico sono i nodi del confronto, che ha messo in evidenza approcci diversi a una questione comune: rendere possibile ai giovani costruire un futuro autonomo in Italia.

Tenerini condanna la violenza nelle manifestazioni, ma invita la politica a interrogarsi sulle rivendicazioni. «Talento, impegno, perseveranza e merito devono essere valorizzati. I giovani devono sapere che costruire il proprio futuro in Italia è possibile», afferma. Per contrastare la ricerca di stipendi e prospettive migliori all’estero propone incentivi all’occupazione giovanile, anche attraverso la detassazione delle retribuzioni. Sul costo degli alloggi universitari la parlamentare azzurra richiama l’equilibrio tra diritti e doveri. Servono interventi strutturati che facilitino l’accesso al lavoro e alla casa», sottolinea, chiedendo continuità e risorse.

Il peso delle scelte presenti sulle generazioni future è al centro dell’intervento di Ettore Rosato (Azione). «Si parla spesso di pensioni e troppo poco di strumenti per il futuro dei giovani. Le opportunità esistono, ma il contesto resta difficile», osserva. La crisi demografica rischia di ridurne anche la rappresentanza nei processi decisionali. Per Rosato occorre riequilibrare le risorse senza contrapporre le età e semplificare l’attività del privato sociale, evitando sprechi e ostacoli burocratici. La riduzione del debito pubblico resta una priorità: «È il peso maggiore che lasciamo ai giovani».

Retribuzioni e prospettive devono anche diventare più competitive rispetto all’estero.

Graziano Pizzimenti (Lega) pone l’accento sulle trasformazioni del lavoro. Il mercato globale amplia le possibilità, ma richiede preparazione, lingue e capacità d’iniziativa. «La stabilità e la continuità occupazionale restano decisive per programmare la vita, acquistare una casa e formare una famiglia», sostiene. Cambiare impiego più spesso può aprire percorsi di carriera, ma rende più difficile assumere impegni duraturi. Secondo Pizzimenti la sfida è conciliare aspirazioni professionali e progetti personali, senza costringere i ragazzi a scegliere tra radicamento e opportunità.

Sul divario dei redditi interviene Rachele Scarpa (Partito Democratico). Secondo la parlamentare, un under 35 guadagna meno di un coetaneo di dieci anni fa e circa il 30% in meno di un lavoratore senior. Il carovita aggrava questa distanza, rinviando autonomia e scelte familiari. La casa diventa così un indicatore della frattura generazionale: acquistare o affittare è sempre più difficile. «Occorre riconoscerla come un diritto. È la questione di autonomia», afferma Scarpa, criticando politiche che la considerano soprattutto un bene di mercato. Al centro devono tornare accessibilità e possibilità di progettare il futuro.