Caro-carburanti, Salvini: “Penso a proroga delle accise fino a settembre”. Domani il cdm

Carburanti Sulla rete stradale ieri la benzina era a 2,01 euro al litro, mentre il gasolio è salito fino a 2,130 euro al litro

Si è svolta oggi una riunione tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani, Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dedicata alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno.

Domani, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, è previsto un nuovo Consiglio dei ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire al Governo di lavorare a un intervento più mirato. Quella in scadenza domani, dunque, non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento nei tempi che sono necessari.

L’obiettivo, spiegano le stesse fonti, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l’intervento più efficace e selettivo.

Intanto, il leader della Lega Matteo Salvini, interpellato sul Cdm in un punto stampa al Meeting di Rimini, ha fatto sapere che “Prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine”. A chi gli chiede per quanto sarà prorogato lo sconto sulle accise risponde “per alcuni giorni, fino a settembre, immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi”.