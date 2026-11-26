La maggioranza Giorgia al Parlamento europeo formata dai popolari e dai partiti di destra porta a casa un altro importante risultato mandando la sinistra in minoranza su uno dei cavalli di battaglia del Green Deal europeo. Ieri l’Eurocamera ha infatti dato il via libera alla semplificazione e all’accelerazione delle valutazioni ambientali dei progetti infrastrutturali con una votazione per snellire la legislazione ambientale.

Il dato politico rilevante è che il Partito popolare europeo ha sostenuto in plenaria alcuni emendamenti presentati da Ecr, Patrioti ed Europa delle Nazioni Sovrane facendo saltare il compromesso negoziato nei giorni scorsi con S&D e liberal di Renew sul testo.

Nel merito è stata approvata la richiesta alla Commissione europea di proporre una revisione delle direttive Ue Uccelli e Habitat, anticipando gli esiti dello stress test sulla legislazione ambientale ancora in corso da parte di Bruxelles. Il voto sulla proposta di regolamento per accelerare le valutazioni ambientali è stata approvata con 367 voti a favore, 268 contrari e 25 astensioni con il parere contrario dei gruppi S&D, Verdi, Sinistra e una parte dei Liberali.

Il testo approvato prevede che lo screening e la valutazione ambientale completa di un progetto siano conclusi entro un massimo di 300 giorni escludendo il tempo necessario ai promotori per preparare la relazione di impatto ambientale, oltre a garantire risorse e personale adeguati alle autorità competenti.

La decisione del parlamento europeo è stata accolta con soddisfazione dal capo delegazione di Fdi Carlo Fidanza secondo cui «il voto di oggi sull’Omnibus ambiente dimostra ancora una volta che la maggioranza Giorgia è l’unica vera piattaforma capace di raggiungere risultati concreti verso una vera semplificazione a misura di territori, cittadini e imprese». Secondo il vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna invece «grazie alla maggioranza Giorgia di centrodestra, ancora una volta in questa legislatura, vengono adottate misure volte a ridurre gli oneri che gravano sulle nostre imprese, garantendo maggiore certezza del diritto, proporzionalità delle norme e tempi più rapidi per il rilascio delle autorizzazioni». Il voto è stato accolto con stizza dalla sinistra al punto che i gruppi di Renew e dei Socialisti hanno sospeso i negoziati di coalizione con il Partito popolare europeo chiedendo «nuove e forti garanzie nell’accordo». Non si è fatta attendere anche la reazione della sinistra italiana con una nota dell’eurodeputata del Pd Annalisa Corrado secondo cui «Semplificare non può mai significare deregolamentare, il metodo del Ppe è inaccettabile». Per la delegazione italiana dei Verdi al Parlamento europeo formata da Cristina Guarda, Ignazio Marino, Leoluca Orlando e Benedetta Scuderi invece «la destra vuole svuotare le leggi ambientali dell’Unione europea». Ora la partita si sposta sui prossimi voti su temi fondamentali come la riforma di Ets, il futuro del settore automotive e l’Industrial accelerator act in cui la maggioranza Giorgia potrebbe colpire ancora.