Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 13:44
In evidenzaAggiornato alle ore 13:44
Politica economica

Farmaceutica campione dell’export anche con la taglia mini

La produzione vale 74 miliardi, le vendite all’estero 69. Il payback frena gli investimenti

Gian Maria De Francesco
Farmaci in valigia, quali portare con sé in vacanza e come conservarli correttamente
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Senza la farmaceutica il racconto dell’economia italiana sarebbe incompleto. Nel 2025 il settore ha prodotto 74 miliardi, leader in Europa, ed esportato per 69 miliardi: dopo la meccanica è il fiore all’occhiello del nostro export. Gli addetti diretti sono 72.200, oltre 300mila con la filiera. «Le imprese farmaceutiche hanno già contribuito per il 33% all’obiettivo di 700 miliardi di esportazioni fissato dal governo per il 2027», ha rivendicato il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani.

Il quadro globale, però, si fa più duro. Con la politica della «nazione più favorita», lanciata a maggio 2025, Washington chiede all’Europa di allineare i prezzi dei farmaci, oggi molto più bassi, a quelli americani, e le aziende spostano capitali oltreoceano. Fino a marzo scorso, ha spiegato Cattani, «si registrava una riduzione del 40% nei lanci di nuovi farmaci nel continente europeo», mentre gli Usa «si sono già aggiudicati più di 400 miliardi» di investimenti. In Italia pesa anche il payback, il ripiano a carico delle imprese degli sforamenti della spesa pubblica, salito a 2,4 miliardi: «una tassa sulle tasse che mette a rischio la competitività». Eppure, assicura, il Paese «ha tutte le carte in regola» per attrarre nuovi investimenti, «ma servono scelte veloci e coraggiose».

Qui la taglia conta. I gruppi italiani, pur multinazionali, restano piccoli rispetto ai colossi americani ed europei e quindi più esposti. Recordati, controllata dal fondo Cvc, è oggetto dell’Opa lanciata con la belga Gbl per il delisting; Rottapharm è passata alla svedese Meda e poi all’americana Mylan. Restano italiane Menarini, Chiesi, Angelini, Zambon, Alfasigma e Dompé, cresciute con acquisizioni all’estero e puntando su nicchie ad alto valore come le malattie rare. Alleanze e aggregazioni sono la strada obbligata per fare dell’Italia, come chiede Cattani, «un hub per gli investimenti».

Industria FarmaceuticaEsportazioni
Commenti