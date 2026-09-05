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Politica economica

Fed, la minaccia di Trump

Benzina da record e mercato del lavoro ok. Il presidente a Warsh: “Abbassi i tassi o blocco all’import”

Matilde Sperlinga
US President Donald Trump steps off Air Force One at Morristown Municipal Airport in Morristown, New Jersey on September 4, 2026. Trump will be spending the weekend at his golf club in Bedminster, New Jersey. (Photo by Jim WATSON / AFP)
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Gli americani si preparano al fine settimana del Labor Day con la benzina alle stelle. Il prezzo medio nazionale ha raggiunto 4,14 dollari al gallone, mentre il diesel è salito a 5,85 dollari, appena sopra il record del 2022 (5,81 dollari al gallone), quasi il doppio rispetto a febbraio, prima dell’inizio della guerra in Medioriente. Inoltre, a partire da ottobre, il prezzo del gasolio rischia di subire ulteriori pressioni a causa della stagione del raccolto, della domanda di riscaldamento all’inizio dell’inverno e degli interventi di manutenzione programmati nelle raffinerie statunitensi.

Circa tre quarti del gasolio negli Stati Uniti vengono infatti utilizzati per i trasporti e l’autotrasporto di merci, e questo carburante è essenziale anche per l’agricoltura, poiché alimenta gran parte delle attrezzature agricole.

Nel frattempo, ieri sono stati pubblicati i dati del mercato del lavoro statunitense, con un aumento di ben 162mila posti di lavoro. La rapida crescita delle assunzioni per agosto ha rafforzato le argomentazioni a favore di un rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, nella riunione del 16 settembre. Che sia chiaro, un aumento dei tassi non è ancora certo, ma la probabilità

che arrivi entro fine dell’anno è sempre più alta, pari all’84%. Sullo sfondo però arrivano le minacce di Donald Trump in un post su Truth: «Abbassate i tassi o smetterò di commerciare con i Paesi con cui abbiamo un deficit. Il Consiglio della Fed, con il suo nuovo grande leader (Kevin Warsh ndr), deve dare prova di intelligenza: siate patrioti, per una volta!».

Caro CarburantiStati Uniti D'AmericaDonald TrumpFederal Reserve

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