La Fed lascia i tassi invariati

La Federal Open Market Committee della Federal Reserve ha deciso di mantenere "l’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali tra il 3,50% e il 3,75%, a sostegno del duplice mandato della Federal Reserve". Il Comitato ha "ribadito la propria politica volta a mantenere riserve abbondanti nel sistema bancario". La decisione, adottata all'unanimità (12 favorevoli e nessun contrario), è stata presa nella prima riunione sotto la guida di Kevin Warsh, lasciando intendere che un aumento potrebbe essere in programma entro la fine dell'anno.

"L’attività economica sta crescendo a un ritmo sostenuto - si legge in una nota - nonostante l’elevata incertezza dovuta, in parte, al conflitto in Medio Oriente. La crescita della produttività e gli investimenti di capitale sono robusti. La creazione di posti di lavoro ha tenuto il passo con l’espansione della forza lavoro e il tasso di disoccupazione è rimasto pressoché invariato".

L’inflazione "rimane elevata rispetto all’obiettivo del 2 per cento fissato dal Comitato - si legge ancora - riflettendo in parte gli choc dal lato dell’offerta che hanno determinato aumenti dei prezzi in alcuni settori, tra cui quello energetico. Il Comitato garantirà la stabilità dei prezzi".

Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti crescerà del 2,2% nel 2026 e del 2,3% nel 2027. È quanto emerge dalle tabelle del Summary of Economic Projections che la Fed ha pubblicato insieme alla nota della Federal Open Market Committee, che rivede al ribasso le stime di marzo del +2,4% e del +2,3% per quest'anno e il prossimo. Viene rivisto al rialzo dal +2,1% al +2,2% l'aumento del Pil per il 2028.

La reazione di Trump

"Va bene che abbiano mantenuto i tassi, vabbè", ha detto Dondal Trump atterrato all'aeroporto di Orly (Francia).

A chi gli chiedeva della possibilità che la banca centrale alzasse i tassi, il presidente ha detto: "Potrebbe succedere. È difficile da credere; è una situazione che frena il Paese ed è davvero insolita, ma ora c'è una persona molto valida al comando, quindi mi affido alle sue decisioni".