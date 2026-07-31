In sei mesi oltre 20 miliardi per l’economia reale

Nei primi sei mesi del 2026 il gruppo Cdp ha impegnato per l’economia reale 20,1 miliardi di euro di risorse, in forte crescita (+27%) rispetto ai 15,8 miliardi dei primi sei mesi del 2025. Nello stesso periodo sono stati sostenuti investimenti per complessivi 49,5 miliardi, con un aumento del 19% rispetto ai 41,6 miliardi del primo semestre dell’anno precedente, ed un effetto leva di 2,5 volte, valore superiore alle previsioni del Piano (pari a 2,1 volte nel triennio), anche grazie all’attrazione di capitali addizionali. La semestrale è stata chiusa con un utile netto consolidato a 4,3 miliardi, in crescita di 1 miliardo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto di Cdp Spa è stato di 1,8 miliardi. La raccolta complessiva della stessa Spa ha raggiunto i 363 miliardi, di cui 301 miliardi relativi al risparmio postale (+1%). Contestualmente, la raccolta obbligazionaria si è attestata a 24 miliardi (-2%). I risultati di questo semestre testimoniano l’efficacia e la qualità del percorso intrapreso’, ha sottolineato l’ad Dario Scannapieco.