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Politica economica

In sei mesi oltre 20 miliardi per l’economia reale

La semestrale è stata chiusa con un utile netto consolidato a 4,3 miliardi, in crescita di 1 miliardo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno

Camilla Conti
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Nei primi sei mesi del 2026 il gruppo Cdp ha impegnato per l’economia reale 20,1 miliardi di euro di risorse, in forte crescita (+27%) rispetto ai 15,8 miliardi dei primi sei mesi del 2025. Nello stesso periodo sono stati sostenuti investimenti per complessivi 49,5 miliardi, con un aumento del 19% rispetto ai 41,6 miliardi del primo semestre dell’anno precedente, ed un effetto leva di 2,5 volte, valore superiore alle previsioni del Piano (pari a 2,1 volte nel triennio), anche grazie all’attrazione di capitali addizionali. La semestrale è stata chiusa con un utile netto consolidato a 4,3 miliardi, in crescita di 1 miliardo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto di Cdp Spa è stato di 1,8 miliardi. La raccolta complessiva della stessa Spa ha raggiunto i 363 miliardi, di cui 301 miliardi relativi al risparmio postale (+1%). Contestualmente, la raccolta obbligazionaria si è attestata a 24 miliardi (-2%). I risultati di questo semestre testimoniano l’efficacia e la qualità del percorso intrapreso’, ha sottolineato l’ad Dario Scannapieco.

Cassa Depositi E Prestiti (cdp)

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