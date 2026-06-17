Ilva, sindacati kamikaze: "Sospendere le attività"

Alla vigilia dell'incontro con la Regione Puglia, e nel bel mezzo delle trattative per la vendita, i sindacati tornano a chiedere «lo stop delle attività» a Taranto. Minacciando, in caso contrario, «una segnalazione agli enti ispettivi». Il nuovo allarme riguarderebbe ancora una volta la sicurezza nello stabilimento e, ad essere schierato, è un fronte compatto di sigle. Le rappresentanze sindacali Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno inviato una comunicazione in cui vengono denunciate criticità nelle officine centrali, in particolare nelle aree dedicate alle attività di lavaggio e di taglio nella zona Segmenti. Nel documento si chiede un intervento urgente della direzione e la sospensione temporanea delle lavorazioni in attesa di verifiche tecniche. «Con la presente si segnala la criticità legata all'attività di lavaggio in OFF/MUA presso zona Segmenti poiché la cappa ci risulta non funzionante in quanto non aspira e particolarmente rumorosa», si legge nella nota.

I sindacati pongono inoltre l'attenzione sulla gestione delle acque reflue: «Non è chiaro dove le acque reflue vengano confluite». Nella segnalazione viene evidenziato anche un possibile rischio per i lavoratori. «A causa del mal funzionamento della cappa di aspirazione - osservano le sigle sindacali - si genera una dispersione di aerosol ad effetto micro-gocce che si diffonde nell'aria e ricade sui lavoratori presenti nella zona». Analoghe criticità vengono riportate nell'area Segmenti Prime Zone, dove le attività di taglio sarebbero svolte con impianti di aspirazione non funzionanti. «Si generano fumi non captati che mettono a forte rischio i lavoratori presenti nelle vicinanze. Si chiede, quindi, la sospensione momentanea delle attività in attesa di un incontro urgente per definire la risoluzione delle problematiche evidenziate, altrimenti - concludono - ci rivolgeremo agli enti ispettivi».

L'ennesima grana che aleggia sullo stabilimento, e sulle trattative in corso, proprio a poche ore da un incontro che potrà dare la misura della posizione degli enti locali e in particolare della Regione Puglia che oggi ospiterà i sindacati per un confronto a tutto tondo.

«Nelle ultime settimane ha commentato il gruppo Flacks al Giornale abbiamo avuto contatti sia con la Regione Puglia sia con il Comune di Taranto che si sono resi disponibili a un confronto.

La speranza è che questo confronto possa proseguire senza inutili passerelle, ma con accordi concreti per Taranto». Il gruppo americano lavora, con Danieli e Metinvest, ha un piano per l'Ilva e allo scopo ha costituito un tavolo tecnico ad hoc che sta mettendo a punto, vicende dell'ultima ora a parte, le basi per una nuova Ilva.