Edison, altri 3 carichi di Gnl bloccati dal Qatar

Non si tratta appunto di una novità, al 28 luglio la società aveva già sostituito 17 carichi presso il terminale Adriatic Lng a Cavarzere, equivalenti a circa 1,6 miliardi di metri cubi di gas. Edison ricorda infine che il contratto di lungo termine con QatarEnergy, in vigore dal 2009, prevede la fornitura all’Italia di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all’anno per un periodo di 25 anni, quindi fino al 2034.

La forza maggiore invocata da QatarEnergy continua a pesare sulle forniture di gas destinate all’Italia. Edison ieri ha infatti reso noto di aver ricevuto una nuova comunicazione dal gruppo qatariota che conferma l’impossibilità di rispettare gli obblighi contrattuali, con lo stop ad altri tre carichi di Gnl destinati al terminale Adriatic Lng, il rigassificatori situato a poco più di 15 chilometri dalla costa veneta. La misura prolunga il periodo di forza maggiore - dovuto alle tensioni in Medioriente - dall’inizio di aprile fino alla fine di settembre 2026.

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