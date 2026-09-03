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Politica economica

La Lombardia crea l’alleanza delle regioni del Nord

Impegno sulla creazione di una piattaforma comune sulle politiche industriali con le rispettive Confindustria

Marco Negri
Festa della Lombardia sulla battaglia di Legnano
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Una cabina di regia con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria, impegnate sulla creazione di una piattaforma comune sulle politiche industriali con le rispettive Confindustria. Una «patto del Nord» che parte oggi con il primo incontro a Torino, alla presenza dei relativi assessori regionali allo Sviluppo economico.

L’iniziativa «è partita dalla Lombardia» e l’obiettivo «è cercare di costruire delle proposte funzionali, tutti insieme, per fare in modo che dal governo e dalla commissione europea arrivino decisioni efficaci per i nostri territori» ha commentato a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia Guido Guidesi, il titolare lombardo dello Sviluppo economico. La novità è anche il coinvolgimento delle Confindustrie: «Ci hanno chiesto un incontro tutti insieme e noi siamo ben contenti di ricevere le loro proposte» ha aggiunto Guidesi, sottolineando anche il carattere trasversale dell’iniziativa, visto che l’Emilia-Romagna ha una maggioranza di colore politico diverso dalle altre quattro Regioni ma anche i vari assessori sono della Lega, di Forza Italia e del Pd. «Un modo per lavorare in squadra, e noi pensiamo che sia utile. Spero che questo percorso possa diventare strutturale anche nei prossimi anni».

Regione LombardiaConfindustria

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