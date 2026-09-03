La Lombardia crea l’alleanza delle regioni del Nord

Una cabina di regia con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria, impegnate sulla creazione di una piattaforma comune sulle politiche industriali con le rispettive Confindustria. Una «patto del Nord» che parte oggi con il primo incontro a Torino, alla presenza dei relativi assessori regionali allo Sviluppo economico.

L’iniziativa «è partita dalla Lombardia» e l’obiettivo «è cercare di costruire delle proposte funzionali, tutti insieme, per fare in modo che dal governo e dalla commissione europea arrivino decisioni efficaci per i nostri territori» ha commentato a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia Guido Guidesi, il titolare lombardo dello Sviluppo economico. La novità è anche il coinvolgimento delle Confindustrie: «Ci hanno chiesto un incontro tutti insieme e noi siamo ben contenti di ricevere le loro proposte» ha aggiunto Guidesi, sottolineando anche il carattere trasversale dell’iniziativa, visto che l’Emilia-Romagna ha una maggioranza di colore politico diverso dalle altre quattro Regioni ma anche i vari assessori sono della Lega, di Forza Italia e del Pd. «Un modo per lavorare in squadra, e noi pensiamo che sia utile. Spero che questo percorso possa diventare strutturale anche nei prossimi anni».