La soluzione per l’extra tassa sulle banche

La materia è delicata e va maneggiata con cura. E infatti se ne discute da un po’ per trovare il bandolo della matassa. Faccio riferimento alla querelle che si è aperta sulla cosiddetta extra tassa per gli istituti di credito e altre realtà finanziarie. In linea di principio e lo dico da liberista si tratterebbe di una richiesta confliggente con la dottrina del libero mercato. Stride la richiesta del decisore pubblico pur motivata da legittime preoccupazioni per il bene comune di un contributo tangibile al mondo finanziario. Poi, c’è lo stato delle cose. E allora ciò che il pensiero liberale esprime con grande efficacia è chiamato a misurarsi, proprio per la sua natura anti-ideologica, con le criticità che si presentano nella realtà. E oggi, in considerazione del protrarsi di uno scenario globale denso di incognite, ecco che al comparto è stato richiesto un intervento di responsabilità a sostegno della manovra. Per l’appunto un contributo di cinque miliardi sugli extra profitti.

Come noto non è mancata la discussione perché non è una mossa facile da far digerire a chi è chiamato in causa. Come uscirne, allora? Operando realistici distinguo. Un conto sono i grandi gruppi bancari e assicurativi altro conto i soggetti del credito di ridotte dimensioni (quelli non quotati) ma non meno importanti nel supportare l’economia reale. Quel che in questi giorni ha detto il vice premier Antonio Tajani è una giusta via d’uscita: le banche di credito cooperativo e popolari vanno escluse perché già impegnate a erogare prestiti a piccole realtà imprenditoriali e famiglie. La mossa del liberale Tajani è un invito a mettersi dalla parte della soluzione senza avvitarsi nel problema pur di mantenere alto il vessillo del liberismo. Questo è un tornante della Storia dove gli arroccamenti non aiutano. L’extra tassa, così declinata, può essere vista come una misura quanto meno sopportabile. Diciamo un’ una tantum per il bene comune.

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