Si intensifica il lavoro sugli emendamenti alla manovra di bilancio, in vista di un nuovo vertice di maggioranza in programma la prossima settimana. Tra le altre partite aperte, monta lo scontento delle Regioni per la misura che obbliga i gestori delle centrali idroelettriche a contrattualizzare con il Gestore dei servizi energetici una quota compresa tra il 50 e l’80% dell’energia prodotta, attraverso contratti ventennali a prezzo regolato. Il tutto a fronte di uno stanziamento di 800 milioni di euro tra il 2028 e il 2030 per la manutenzione e la pulizia dei bacini. La Conferenza delle Regioni ha chiesto di abrogare la norma, contestando il mancato coinvolgimento degli enti territoriali in una materia di competenza legislativa concorrente e paventando il rischio di un rallentamento degli investimenti nelle infrastrutture. L’obbligatorietà della misura resta tuttavia al centro del dibattito. Lo stesso ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha aperto alla possibilità di renderla volontaria, sostenendo che «non deve essere una coercizione ma un’opportunità» per le imprese. Intanto, anche in Parlamento prende corpo un fronte trasversale per modificare l’articolo 78. Emendamenti di Lega e Forza Italia puntano a ridimensionare il meccanismo, anche attraverso una riduzione al 15% della quota di energia da contrattualizzare con il Gse. Una soluzione sulla quale, tuttavia, non è ancora stata raggiunta un’intesa.

Ieri è spuntata la proposta da Fratelli d’Italia di sostituire la flat tax dell’1% sugli aumenti di stipendio dei giovani con uno sconto fiscale più ampio. Un emendamento firmato da Ylenja Lucaselli prevede che gli under 30 neoassunti non paghino l’Irpef sul 50% del reddito nel primo anno, entro un limite di 50mila euro annui. Nel secondo anno la quota esentasse scenderebbe al 30%. Sempre dal partito della premier arriva un emendamento per escludere dalla spalmatura in dieci anni i crediti fiscali del Superbonus già acquisiti e comunicati entro il 31 dicembre 2026. Forza Italia chiede invece di ripartire i crediti in cinque anni, anziché dieci, per le micro, piccole e medie imprese che ne detengono fino a 500mila euro.

Ed entra nel vivo l’esame dei quasi 7mila emendamenti alla manovra. Domani alle 18 è prevista la prima scrematura sull’ammissibilità delle proposte: saranno escluse quelle prive di copertura finanziaria, microsettoriali o estranee alla legge di Bilancio. I gruppi avranno tempo fino a martedì alle 14 per presentare ricorso, con i verdetti attesi alle 20. Entro giovedì dovranno poi indicare gli emendamenti prioritari, sui quali si concentrerà l’esame della Commissione Bilancio della Camera.