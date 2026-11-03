Nell’Italia dello Spazio c’è un tesoro da 22 miliardi

La prossima partita dello spazio europeo si giocherà a Roma il 15 dicembre. Sul tavolo non ci sarà solo il futuro delle missioni verso la Luna e Marte, ma una scelta che riguarda l’industria italiana: come riorientare le risorse impegnate nei programmi con gli Stati Uniti e quanta autonomia costruire nell’esplorazione e nell’accesso allo spazio. La conferenza ministeriale intermedia dell’Agenzia spaziale europea arriva infatti mentre il ridimensionamento dell’impegno americano impone di rivedere progetti, priorità e collaborazioni. «Non sarà una ministeriale facile», avverte il commissario straordinario dell’Agenzia spaziale italiana, Mario Cospito, intervenendo agli Stati generali della Space Economy alla Farnesina. Per l’Italia, però, sarà «una tappa importante». Il nodo è il futuro dei programmi di esplorazione. La decisione americana di accantonare Gateway, la stazione prevista nell’orbita lunare nella quale Europa e Italia avrebbero avuto un ruolo di primo piano, cambia il quadro sul quale erano state impegnate le risorse della ministeriale di Brema del 2025. Ora bisogna capire quali attività possano proseguire e con quanti fondi. Per l’Italia parliamo di una filiera aerospaziale da 22 miliardi di fatturato che prende vita nei distretti. Oltre l’80% della base industriale dell’aerospazio in Italia «è costituita da pmi che vogliamo sostenere con ogni mezzo», ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Per il ministro delle Imprese Adolfo Urso, «l’Italia ha un vantaggio competitivo straordinario: presidia l’intera filiera industriale e tecnologica, un primato che non è stato costruito isolandosi, ma attraverso una storica e solida tradizione di cooperazione».