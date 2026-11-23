Pensioni, sanità, Superbonus. I lavori sulla manovra si concentrano su questi dossier, mentre oggi è prevista la prima scrematura degli emendamenti inammissibili. Ieri è arrivata la proposta della Lega agli alleati del centrodestra per concedere ai Comuni 180 giorni di tempo, fino a giugno 2027, per esaminare tutte le domande presentate nell’ambito dei tre condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003, potendo negare la sanatoria nei casi non condonabili. In assenza di una risposta, scatterebbe automaticamente il silenzio-assenso. Negli auspici del Carroccio, la proposta potrebbe diventare un emendamento alla manovra condiviso da tutta la maggioranza. Gli introiti dell’operazione dovrebbero restare in gran parte nelle casse dei Comuni, con l’obiettivo di «chiudere definitivamente le centinaia di migliaia di pratiche di condono edilizio ancora aperte, alcune delle quali risalenti a oltre 40 anni fa».

Le somme potenzialmente recuperabili, secondo le stime richiamate nel dibattito sulla manovra, potrebbero arrivare a 21,7 miliardi, ma si tratta di una valutazione teorica, perché una parte potrebbe essere già stata versata o non recuperabile. Anche ipotizzando di incassarne soltanto un quarto, si parlerebbe comunque di oltre 5 miliardi. Resterebbero esclusi gli immobili costruiti in aree a rischio o sottoposte a divieto assoluto di edificazione, oltre alle domande inammissibili. Subito polemico il deputato di Avs, Angelo Bonelli: «È un condono generalizzato, il più grande della storia della Repubblica». Formalmente, tuttavia, non si tratterebbe di un nuovo condono, ma di un meccanismo per smaltire le pratiche legate alle precedenti sanatorie, rimaste impigliate nelle lungaggini burocratiche. Le opposizioni propongono 100 milioni l’anno per smaltire le pratiche dei vecchi condoni.

Entro giovedì i gruppi dovranno segnalare gli emendamenti prioritari, cioè quelli con maggiori possibilità di essere esaminati e approvati in Commissione Bilancio. Prima, forse domani, dovrebbe tenersi un nuovo vertice tra i leader della maggioranza per trovare la quadra sulle partite ancora aperte.

Ieri il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha dichiarato che sui crediti edilizi «cercheremo di risolvere il tema del Superbonus, ci siamo quasi». Il compromesso potrebbe prevedere un’esenzione, almeno per le piccole e medie imprese, dall’obbligo di spalmare i crediti fiscali in dieci anni. Allo stesso modo, si dovrebbe andare verso un allentamento della stretta sulla rivalutazione delle pensioni più alte. Per la sanità potrebbe arrivare fino a un miliardo aggiuntivo. Verso un’intesa anche sulla questione e-book, sebbene la norma non sia contenuta nella manovra, con l’ipotesi di esentare scuole primarie e medie e rinviare di un anno l’obbligo per gli editori di proporre versioni digitali dei testi scontate del 50%. Un emendamento di Fratelli d’Italia riscrive la norma sulla exit tax, prevedendo un’imposta del 26% sulle plusvalenze per chi trasferisce la residenza fiscale in Paesi che non tassano tali guadagni e non scambiano informazioni con l’Italia. La misura riguarderebbe chi ha risieduto nel Paese per almeno otto degli ultimi dieci anni e presenta redditi di almeno 2 milioni.