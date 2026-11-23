Cinque proposte di emendamento alla Legge di Bilancio 2027 recepiscono le indicazioni dell’Unione Consumatori Italiani sulla neutralità tecnologica nell’accumulo energetico. Il Segretario Federale UCI, Avv. Massimiliano Albanese, richiama il lavoro del Tavolo Nazionale Accumuli e chiede che le imprese possano scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, riducendo l’impatto sui territori ed aumentando i benefici per la collettività.

L’Unione Consumatori Italiani accoglie con favore cinque emendamenti agli articoli 82 e 83 della Legge di Bilancio 2027, che riconoscono pari dignità all’accumulo di energia elettrica e a quello di energia termica. Le proposte, presentate alla Camera da esponenti di maggioranza e opposizione, recepiscono il suggerimento che l’UCI aveva trasmesso ai Relatori del d.d.l. con proprie lettere del 10 ed 11 novembre. L’associazione auspica ora che questa convergenza si traduca nell’approvazione della proposta.

Si tratta di un emendamento proposto dall’On. Luca Squeri (Forza Italia), di due emendamenti presentati dagli On.li Giorgia Andreuzza, Salvatore Di Mattina, Silvana Comaroli, Vanessa Cattoi, Rebecca Frassini e Nicola Ottaviani (Lega), nonché di due emendamenti depositati dagli On.li Alberto Pandolfo, Paola De Micheli, Christian Di Sanzo, Andrea Gnassi e Vinicio Peluffo (Partito Democratico). Tutti chiedono di precisare che l’accumulo può essere «di energia elettrica o termica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata».

Per un’impresa che utilizza calore ogni giorno, la differenza è concreta. Un impianto può recuperare il calore prodotto in una fase della lavorazione, conservarlo e renderlo disponibile quando torna a servire. Può anche utilizzare l’elettricità nelle ore in cui è disponibile da fonti rinnovabili, per produrre calore da impiegare in un turno successivo. In entrambi i casi, poter contare su una riserva termica può ridurre il consumo di combustibili fossili. È questo il genere di investimento che gli emendamenti renderebbero espressamente ammissibile.

«Se a uno stabilimento serve calore, è ragionevole che possa conservarlo nella forma in cui lo utilizzerà», osserva il Segretario Federale dell’UCI, Avv. Massimiliano Albanese. «La scelta va fatta conoscendo i consumi, i tempi di lavorazione e le caratteristiche del luogo in cui sorgerà l’impianto. Scrivere nella legge di bilancio che anche il calore può essere accumulato dà a chi investe una regola chiara e permette di confrontare le tecnologie sui risultati che possono offrire. La neutralità tecnologica è un principio che favorisce la concorrenza, riducendo l’impatto sui territori ed aumentando i benefici per la collettività».

Per l’UCI, il valore dei cinque emendamenti sta proprio nella precisione dell’intervento. L’articolo 82 del d.d.l. in discussione alla Camera prevede un aiuto sul costo dell’elettricità per le imprese energivore dei settori ammessi, misura estesa dall’articolo 83 alle micro, piccole e medie imprese non energivore. In entrambi i casi l’aiuto può coprire fino a metà del prezzo medio all’ingrosso su un massimo di metà dei consumi annui. Chi lo riceve deve investire almeno altrettanto in interventi come l’autoproduzione da fonti rinnovabili o l’accumulo di energia. La modifica suggerita chiarirebbe quali sistemi di accumulo possano rientrare in quegli investimenti, entro le risorse già stanziate e con gli stessi requisiti di accesso e di controllo. Il Parlamento aveva già affrontato la questione nella precedente manovra, quando il Governo accolse un ordine del giorno che lo impegnava a valutare l’inclusione dello stoccaggio termico, accanto a quello elettrico, nella disciplina dell’iperammortamento.

I suggerimenti trasmessi dall’UCI ai gruppi parlamentari sono frutto delle competenze e del lavoro del Tavolo Nazionale Accumuli, di cui l’associazione è membro permanente. Promosso da Globe Italia, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Kyoto Club, il Tavolo riunisce istituzioni, operatori del settore e rappresentanti di categoria. In quella sede UCI porta la prospettiva di chi paga la bolletta e di chi vive nei territori chiamati a ospitare gli impianti di accumulo: per entrambi contano i costi lungo l’intera vita dell’opera e le fonti di finanziamento (spesso collegate agli oneri di sistema, che si riversano sulle bollette), la sicurezza e l’impatto sulle comunità locali.

«Quando si presenta un progetto a una comunità, le prime domande riguardano il luogo in cui sarà realizzato, i benefici attesi e il modo in cui i cittadini potranno verificarli», aggiunge Albanese. «Tenere aperta la scelta tra più soluzioni aiuta a dare risposte concrete. È anche il modo per dare spazio alle imprese italiane che sviluppano tecnologie nuove, in ambito termico e non solo elettrico, che chiedono di poterle mettere alla prova sul nostro mercato. Insomma, si tratta di politica industriale che porta benefici concreti a tutti: imprese, lavoratori e cittadini-consumatori».

L’UCI ringrazia i deputati che hanno raccolto la proposta e invita i gruppi parlamentari a sostenerla nel seguito dell’esame alla Camera. Il riferimento esplicito all’energia termica darebbe alle imprese un criterio certo già nel momento in cui progettano gli investimenti e alle amministrazioni un’indicazione univoca quando saranno chiamate a valutarli.