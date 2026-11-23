Gioco: ma oggi si mangia meglio a Milano o a Roma? Tra la capitale morale, economica, del business, della moda e del design e quella politica, religiosa, del turismo, della bellezza e del clima, chi può aggiungere anche la medaglietta non trascurabile in Italia - della capitale gastronomica? La risposta è difficile, per cui scomponiamo il giudizio in vari capitoli e diamo i voti in ciascuna materia. Il risultato finale? Lo trovate in fondo.

Tradizione Qui vince Roma. Non perché Milano non vanti highlight di rilievo (la cotoletta, l’ossobuco, il risotto giallo, i mondeghili, la cassoeula) ma perché la sapida cucina romana ha saputo imporsi maggiormente come benchmark nazionale. Basti pensare a come la Carbonara sia diventato terreno di confronto e di scontro sul tema dell’ortodossia. E poi, basta porsi una domanda: quanti ristoranti romani ci sono a Milano? Tanti, tantissimi. E quanti ristoranti milanesi ci sono a Roma? Zero.

Roma 9, Milano 6,5

Alta cucina Qui si potrebbe pensare a un vantaggio meneghino. Eppure nel Comune di Roma insistono 22 ristoranti stellati (un tre stelle, quattro due stelle e e 17 monostella) e a Milano 19 (1, 3 e 15). E nella guida del Gambero Rosso nelle tre forchette (i ristoranti con almeno 90 punti) vince Roma 7-5. Considerando però superficie e popolazione, a Milano c’è una maggiore densità.

Sostanziale pareggio.

Roma 7, Milano 7

Trattorie Entrambe le città propongono indirizzi ed evoluzioni interessanti: a Roma SantoPalato, Mazzo, Cesare al Casaletto. A Milano Trippa, La Grandissima, il Nuovo Macello.

A Roma forse prevale il piatto, a Milano la personalità dello chef e una certa aura di figaggine. Decretiamo la parità.

Roma 8, Milano 8

Pizzerie Due strade completamente differenti. A Roma esiste uno stile cittadino preciso fatto di pizze basse e croccanti con i suoi propri maestri (Gabriele Bonci, Pier Daniele Seu, Jacopo Mercuro). Milano invece, che non vanta una propria scuola, ha accolto a braccia aperte i migliori pizzaiuoli di tutta Italia e oggi vanta tra gli indirizzi più interessanti d’Italia, vedasi Confine. Forse oggi di un soffio vince Milano.

Roma 7,5, Milano 8

Cucina internazionale Qui stravince Milano che vanta una ricchezza di insegne tale che consente di poter scegliere all’interno di una cucina quale regione, quale stile e quale insegna. E poi Milano conta su due locali giapponesi stellati (IYO e IYO Kaiseki). Roma ha diversi indirizzi internazionali ma meno assortimento e poche eccellenze assolute.

Roma 6,5, Milano 9

Street food Roma ha più da offrire: pizza bianca (liscia o con mortazza), supplì, filetti di baccalà, panini con l’allesso. Milano si è dovuta attrezzare attingendo ad altre culture gastronomiche: panzerotti, ravioli cinesi da asporto, pizze al trancio.

Roma 8, Milano 6,5

Varietà Anche qui Milano è avanti. Se io dovessi scegliere una città in cui trascorrere una giornata a tutto cibo, privilegerei l’espressività immediata di Roma. Ma se dovessi trascorrere una settimana dedicata a esplorare l’offerta della città, non potrei che privilegiare Milano dove faticherei a mangiare due volte la stessa cosa.

Roma 7, Milano 9

Prezzi Qui vince Roma a tutti i livelli, ma soprattutto nella fascia di ristoranti più popolari. Il conto nella capitale, a parità di soddisfazione e di riempimento di pancia, sarà sempre inferiore almeno del 20 per cento.

Roma 7, Milano 6 Totale: Roma 60, Milano 60.