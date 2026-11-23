Il Brunello di Montalcino trova in Canada una sponda per chiudere l’anno dei dazi americani. Mentre gli Stati Uniti arretrano dell’8 per cento, il mercato canadese cresce del 15 e contribuisce a contenere le perdite. Per il 2026 l’Osservatorio dell’Unione italiana vini stima una spesa mondiale vicina ai 750 milioni di euro, in calo del 2,7%, e 9,3 milioni di bottiglie stappate, il 3% in meno. Il prezzo medio sfiora gli 81 euro. Il rosso toscano conserva il primato nella fascia ultra-luxury.

Per una bottiglia si spendono in media 74 euro in Italia e 85 all’estero, con una punta di 88 negli Stati Uniti. L’Italia resta il primo mercato per spesa complessiva, pur cedendo l’1,2% a valore. Insieme a Stati Uniti e Canada assorbe due terzi della spesa mondiale. In Europa avanzano del 3 per cento sia la Danimarca sia l’Austria, perdono terreno la Germania (–8%), il Regno Unito (–7%) e la Svizzera.

A chi venderlo, nei prossimi anni? I dati presentati alla 35esima edizione di Benvenuto Brunello suggeriscono di guardare ai giovani adulti.

Negli Stati Uniti il 53% dei consumatori ha tra i 25 e i 44 anni. Il margine per conquistarne altri è ampio, dal momento che il nome del Brunello è familiare solo al 20% del pubblico americano, mentre per Bordeaux e Borgogna si arriva quasi al 50%. A febbraio la promozione del Consorzio guidato da Giacomo Bartolommei farà tappa a New York. In Italia il 35% di chi beve Brunello ha tra i 29 e i 44 anni. Tra le donne sotto i 34 anni che lo conoscono, quasi una su due lo compra.

Per diversificare gli sbocchi commerciali il presidente dell’Ice Matteo Zoppas invita a guardare al Mercosur, all’India e all’Australia.

A Montalcino, dove l’anteprima prosegue fino al 23 novembre, è il momento di assaggiare il 2022, definito «suadente, strutturato e sapido» dal progetto Brunello Forma e atteso sul mercato a gennaio 2027. Per la vendemmia 2026 si rinnova la consuetudine della piastrella celebrativa, firmata questa volta dal Centro Stile Piaggio per gli ottant’anni della Vespa.