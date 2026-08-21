Scorte di gas ai minimi in Ue ma “tutto sotto controllo”

Donald Trump minaccia l’Iran di infliggere un «D-Day economico» e le speranze che lo stretto di Hormuz riapra a breve sono sempre più scarse, così i prezzi del gas tornano a livelli elevati, sopra i 65 euro a megawattora.

Ma cosa succede quando il gas non solo è costoso, ma soprattutto scarseggia? I depositi diminuiscono giorno dopo giorno. A quasi sei mesi dallo scoppio della guerra in Medioriente, in Unione europea i depositi di gas si trovano ai livelli più bassi degli ultimi anni. I dati registrati a fine luglio mostrano una situazione complessa: gli stoccaggi sono pieni solo al 57%, un valore inferiore di 12 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e di ben il 16% rispetto alla media dell’ultimo quinquennio. Inutile dire che l’obiettivo di raggiungere il 90% di riempimento dei depositi entro il primo novembre sia ormai del tutto fuori portata. Basti pensare che, anche solo per portare le riserve all’80% prima della stagione invernale, sarebbe necessario accogliere più di 140 navi cariche al mese. Eppure, tra maggio e luglio sono approdate nei porti europei in media 105 navi al mese, contro le 130 a cui eravamo abituati, accumulando un disavanzo complessivo di circa 72 carichi non ricevuti, equivalenti ad altrettanti terawattora di mancata riserva. Un traguardo, quello dell’80% di riserve, reso ancora più complesso dall’Asia, disposta a pagare prezzi più elevati rispetto all’Europa, guadagnandosi così i carichi.

Nonostante i dati, ieri la portavoce della Commissione europea Eva Hrncirova ha provato a rassicurare il mercato: «Non c’è alcuna preoccupazione immediata per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in vista dell’inverno». Ha parlato di una situazione stabile e senza rischi, anche se «il ritmo di raccolta è più lento rispetto agli anni precedenti». Inoltre, non tutta l’Europa si trova nella stessa situazione. Il paese più a rischio è la Germania, dove i depositi non superano il 46%, mentre in Italia, secondo i dati aggiornati al 18 agosto, lo stoccaggio è all’80,05%, tra i migliori in Europa.