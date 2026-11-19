La Fed, guidata da Kevin Warsh (in foto), prepara una nuova stretta monetaria e l’ipotesi di un rialzo imminente dei tassi, fino a 50 punti base a dicembre, prende quota. A certificare la svolta falco sono i verbali della riunione di ottobre - chiusa con un nulla di fatto dopo la prima stretta da luglio 2023 decisa a settembre - da cui emerge un consenso quasi unanime su ulteriori ritocchi nei prossimi mesi per riportare l’inflazione al 2%. Un paio di membri del Fomc ha aperto anche a una mossa superiore al quarto di punto qualora i prezzi non frenassero. Si tratterebbe del rialzo più alto dal 2022.

Su questa linea il governatore Christopher Waller, che ha invocato interventi più aggressivi nella riunione dell’8-9 dicembre: «L’inflazione sta andando nella direzione sbagliata, potremmo dover sorprendere i mercati». Per Waller servirebbe un rialzo da mezzo punto, a meno che la Fed non segnali già un ulteriore ritocco a gennaio.