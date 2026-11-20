Alla fine la montagna partorì quattro topolini. Volendo guardare all’ufficialità il risultato del summit di Shenzhen tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin è ben poca cosa. In tutto quattro punti, apparentemente irrilevanti, come l’impegno a riformare l’Onu e preservare la pace, quello a garantire flussi stabili di energia, la garanzia dell’immunità per i capi di stato e, infine, l’obbligo d’evitare una guerra nucleare. Ma per capire la reale importanza di quanto è avvenuto a Shenzen bisogna andare oltre le formule cercando di interpretare gli obiettivi del vero socio di maggioranza, ovvero il padrone di casa Xi Jinping. Il riferimento a una presunta riforma dell’Onu è un pretesto per ricordare che l’ordine mondiale affermatosi alla fine della seconda guerra mondiale è definitivamente tramontato. E il nuovo ordine va costruito mettendo insieme gli interessi di Cina, Russia e Stati Uniti.

Perché, spiega il presidente cinese, «la storia insegna che quando le grandi potenze sono in pace il mondo è sicuro, quando le grandi potenze si scontrano il mondo è nel caos». Parole velate com’è d’abitudine in Cina, ma esplicite nello spiegare che d’ora in poi l’ordine mondiale sarà tripolare e dovrà rispettare le sfere d’influenza dei tre signori del mondo. Anche perché, aggiunge Xi, siamo davanti a «una trasformazione mai vista da un secolo che va rapidamente accelerando». Con conseguenze assai meno vellutate delle parole di Xi. Perché in questa accelerata trasformazione Taiwan è di fatto già appaltata a Pechino, che deve solo decidere quando divorarsela. Mentre l’Ucraina, anche se del suo destino non si è parlato esplicitamente, dovrà accettare un ridimensionamento territoriale e potrà al più entrare in Europa. L’America ridotta al ruolo di ex gigante continuerà ad avere mano libera nell’emisfero occidentale, potrà saldare i conti con Cuba, e al caso, rifarsi a spese di un Europa fuori da tutti i giochi.

Ma nel non detto di quei quattro punti c’è molto altro di cui preoccuparsi. L’impegno ad aumentare la produzione e il rifornimento di prodotti raffinati del petrolio e la restaurazione di flussi stabili dell’energia segnala non solo la fine delle sanzioni alla Russia, ma anche il possibile via libera a una nuova operazione militare americana per garantire la riapertura di Hormuz. Perché in fondo, aldilà del sostegno cinese alla Repubblica Islamica, la priorità è garantire la circolazione dell’energia indispensabile a Cina e America per sviluppare l’intelligenza artificiale. Un flusso cruciale anche per un Putin chiamato a saldare i costi della guerra e a rimettere in ordine le finanze della Russia. Il problema è che in questo risiko per il controllo e la commercializzazione dell’energia tutti gli altri attori dal Medioriente all’Africa, fino al Canada e all’America Latina dovranno giocare all’interno del tre sfere d’influenza. Così almeno vorrebbero i «tre re» seduti al tavolo di Shenzen.

Tre re decisi a cancellare definitivamente l’idea di una giustizia internazionale per regalarsi un’immunità affrancata dalla spada di Damocle dei tribunali internazionali. Concetto sottolineato da Trump quando ribadisce che la Corte penale internazionale è «fuori controllo». Un assist per il proprio futuro, ma anche per quello di Vladimir Putin e dell’«amico» Bibi Netanyahu. Il quarto punto liquidato con una dichiarazione all’acqua di rose sulla necessita di ridurre i rischi guerra nucleare, rivela lo scarso peso di un Trump arrivato a Shenzhen con il proposito di avviare una trattativa sulla riduzione delle testate nucleari.

Alla fine, insomma, la partita è tutta nelle mani di un Xi Jinping che oltre a ridisegnare gli assetti mondiali assegna e definisce i ruoli concessi all’«amico» Vladimir Putin e al «rivale» Donald Trump. Al primo il beneficio di un inatteso ritorno sulla scena internazionale. Al secondo il privilegio di restarvi per altri due anni nonostante il ridimensionamento subito con il voto di Midterm.