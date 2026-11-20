Tutto si può dire di Vladimir Putin tranne che non sia diretto. A volte brutale. E una sua frase su Trump interpreta più di altre il vertice di Shenzhen: «Abbiamo qualcosa in comune nel nostro approccio ai valori di civiltà una certa affinità di vedute». Parole che tornano in mente quando si azzarda il paragone tra la foto di Trump, Xi e Putin nella Silicon Valley cinese e quella di Yalta tra Roosevelt, Stalin e Churchill di 80 anni fa: gli equilibri del mondo si sono spostati a Est e se dopo il secondo conflitto mondiale furono scritti da due democrazie e una dittatura, oggi i protagonisti del nuovo Ordine sono due autocrazie e una democrazia.

La fotografia di Shenzhen è il funerale della politica trumpiana. E le parole dello Zar spiegano perché il tycoon è tiepido nella difesa di quei valori di democrazia e di libertà che hanno fatto grande l’Occidente, perché è distratto sull’Ucraina come sul principio scritto in calce a Shenzhen per cui «l’immunità dei rappresentanti degli Stati» prevale di fatto sul diritto internazionale (un salvacondotto per dittatori e criminali di guerra).

La motivazione è banale: sono argomenti su cui è più «affine» a Putin che non ai suoi alleati occidentali, cioè agli europei. Con questa chiave di lettura si comprendono di più gli errori, le contraddizioni, i paradossi della politica trumpiana. Anzi si scopre che non sono errori ma scelte figlie di quel pragmatismo cinico che appartiene più alla semplificazione spietata che caratterizza le dittature che non alla complessità che connota le democrazie. Non è più un segreto, quindi, che Trump si trovi più a suo agio a Shenzhen che non a Berlino, Parigi o Bruxelles. Come pure che non voglia - esattamente come Putin e Xi - gli europei al tavolo del nuovo ordine mondiale. Solo che il rapporto tra dittatori veri è più stretto di quello che intercorre con un aspirante: così nella foto di Shenzhen Trump appare come Pinocchio tra il gatto russo e la volpe cinese. Ma il destino più tragico appartiene a chi nella foto non c’è, a un’Europa che rischia di essere cancellata se non diventa grande.