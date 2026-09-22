AfD ancora all’attacco: “Il governo non arriverà a fine anno”

La notte della vittoria e dei festeggiamenti per Alternative für Deutschland (AfD) ha lasciato spazio ad una giornata di offensive contro il cancelliere Friedrich Merz, leader della Cdu e vero sconfitto alle elezioni di domenica a Berlino e in Meclemburgo-Pomerania Anteriore. A scatenare le reazioni dell’estrema destra è l’intenzione di Merz di non dimettersi e di continuare a fare le riforme, intese come «unico antidoto all’autoritarismo».

In una conferenza stampa la co-leader dell’AfD Alice Weidel ha definito il discorso di domenica del cancelliere «molto strano». «Il risultato elettorale in Meclemburgo dimostra che la gente ne ha abbastanza delle politiche del governo - ha sottolineato Weidel - È stata una netta bocciatura della Cdu e di Friedrich Merz che persegue solo politiche di sinistra». L’opinione del volto simbolo dell’estrema destra tedesca è che «la Cdu non possa continuare così. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma la Germania ha urgente bisogno di riforme ed è in una situazione di stallo». E qui arriva il monito profetico di Weidel: «il tramonto del cancelliere è iniziato». A farle eco è il candidato di AfD in Meclemburgo-Pomerania Anteriore Leif-Erik Holm, che nel land sul Mar Baltico ha trionfato con oltre il 38% dei consensi: la sua opinione è che Merz non sarà più al potere «alla fine dell’anno».

All’attacco del cancelliere anche l’altro co-leader di AfD, Tino Chrupalla, che parla di Cdu «polverizzata» alle ultime elezioni locali. «Abbiamo bisogno di una svolta politica» ha detto Chrupalla, sostenendo che AfD sarebbe pronta a partecipare a un cambiamento di politica nazionale dal momento che «l’onda blu non si può fermare». Difficile che questa possibilità possa realizzarsi vista l’indisponibilità di tutti i partiti a collaborare con l’estrema destra. Tra i motivi di distacco anche l’atteggiamento conciliante di AfD nei confronti della Russia. Weidel ha infatti ribadito la necessità che sulla guerra in Ucraina si tenga aperto il dialogo «con entrambe le parti». «Per noi è importante aprire insieme agli americani un canale di comunicazione con la parte russa», ha chiosato.

Nel frattempo dalla Sassonia-Anhalt, dove il candidato AfD Ulrich Siegmund ha vinto con il 43,8%, arrivano i segnali delle mosse iniziali per l’insediamento del primo governo di estrema destra in un land dal dopoguerra. I rosso-bruni di Bsw, il partito fondato da Sahra Wagenknecht, hanno raggiunto un accordo con l’estrema destra sull’elezione di un membro dell’AfD a Presidente del Parlamento regionale e di un membro della Bsw a Vicepresidente. «AfD è ora il partito più forte in Sassonia-Anhalt. Questo significa che, secondo la consuetudine parlamentare, hanno diritto alla presidenza del Parlamento regionale e quindi non la rifiuteremo per principio», ha affermato la leader del Bsw, Amira Mohamed Ali. La notizia è stata confermata anche dai vertici locali di AfD. Soddisfatto Chrupalla: «Accolgo con favore il fatto che Bsw stia applicando le consuetudini parlamentari. È l’unico partito ad averlo fatto finora».