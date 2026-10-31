Arabo-americani, afroamericani ed ebrei: i tre voti che possono decidere il Michigan e mettere in crisi i democratici

Negli ultimi anni il Michigan è diventato un laboratorio politico, uno specchio dei nuovi movimenti di destra e sinistra. Donald Trump lo ha conquistato due volte, nel 2016 e nel 2024. Allo stesso tempo, la sinistra qui ha faticato molto dopo gli anni di Joe Biden. Lo Stato, infatti, è stato uno dei centri del cosiddetto movimento degli Uncommitted, cioè di quegli elettori che alle primarie dem sceglievano di non votare per nessuno, incluso il presidente. Il movimento è nato in risposta alla posizione della Casa Bianca sulla guerra a Gaza, spinto in particolare dalla nutrita comunità arabo-musulmana. Oggi uno degli esponenti di quell’esperienza, Abdul El-Sayed, corre come democratico contro il repubblicano Mike Rogers. Al momento, secondo la media dei sondaggi, il democratico ha un vantaggio di 3,9 punti, ma restano dubbi sull’affidabilità delle rilevazioni.

Una sfida, comunque, che non riguarda solo il seggio al Senato, ma anche il futuro stesso del Michigan: servirà a misurare la forza della corrente progressista dei democratici, ma anche la presa del mondo MAGA tra i colletti blu delle industrie. Per capire come si evolve la sfida, Il Giornale ha sentito David Dulio, professore di Scienze politiche e direttore del Center for Civic Engagement alla Oakland University.

Media dei sondaggi in Michigan

Gli ultimi sondaggi mostrano Abdul El-Sayed in vantaggio su Mike Rogers. Quanto è competitiva la corsa al Senato in Michigan? Come si spiega questa situazione in uno Stato che Donald Trump ha vinto nel 2024?

Penso che alla fine la corsa per il Senato sarà serrata. Ho la sensazione che sia una competizione difficile da fotografare con i sondaggi e che potremmo assistere a piccoli spostamenti in alcuni gruppi di elettori, che la renderanno più equilibrata di quanto indichino le rilevazioni recenti.

Il ciclo elettorale del 2026 è profondamente diverso da quello del 2024 e ruota interamente attorno a Donald Trump. Trump ha vinto nel 2024 anche perché gli elettori ritenevano che l’economia fosse in cattive condizioni, con inflazione e prezzi elevati. Aveva promesso di risolvere il problema, ma ora si ritrova nella stessa situazione in cui si trovavano Biden e Harris. Adesso è lui a essere ritenuto responsabile delle difficoltà economiche, e questo costerà caro ai repubblicani.

Il Michigan è stato uno degli Stati decisivi nelle ultime elezioni presidenziali. Come è cambiato il suo elettorato negli ultimi anni?

Non credo che l’elettorato sia cambiato molto. A essere cambiati sono il contesto politico e i temi al centro del dibattito.

Inoltre, il 2026 sembra seguire lo schema delle elezioni di metà mandato degli ultimi cento e più anni. Il partito del presidente ne pagherà le conseguenze per due ragioni:

Gli elettori stanno usando queste elezioni come un referendum sul presidente; Quest’anno, tra coloro che si recheranno effettivamente alle urne, ci sarà una maggiore propensione a votare democratico.

Uno dei dibattiti tv tra Abdul El-Sayed (a sx) e Mike Rogers (a dx) (Associated Press/LaPresse/APN)

Quel è la preoccupazione di questo elettorato?

Il prezzo della benzina è un tema importante ovunque, ma qui bisogna aggiungere anche i dazi, soprattutto quelli sui beni provenienti dal Canada.

Nel 2024 il voto degli arabo-americani ha attirato molta attenzione. Qual è oggi l’orientamento di questi elettori? E quello di altri gruppi come gli afroamericani e gli elettori ebrei?

Mi aspetto un forte ritorno a livelli «normali» di sostegno democratico tra gli arabo-americani. Trump ha fatto grandi progressi nel 2024, ma credo che ciò abbia avuto più a che fare con le politiche dell’amministrazione Biden verso Israele che con le promesse di Trump.

Inoltre, la presenza di Abdul El-Sayed sulla scheda elettorale sarà un forte richiamo. Se El-Sayed gode di un chiaro vantaggio tra gli arabo-americani, le sue prospettive tra gli afroamericani e gli elettori ebrei sono meno certe. Il suo sostegno in città come Detroit è stato debole: da qui la visita di Barack Obama. Le posizioni di El-Sayed in politica estera sono molto difficili da accettare per gli elettori ebrei.

Quali gruppi di elettori potrebbero avere un ruolo decisivo? E Quanto contano le differenze tra Detroit, le sue periferie e le aree rurali del Michigan?

Tutti quelli appena citati. Le aree suburbane, per esempio nelle contee di Oakland e Kent, rappresentano la nuova base del Partito democratico. Probabilmente registreranno un’affluenza elevata. Ma nella contea di Oakland vivono molti degli elettori ebrei del Michigan.

Rogers deve riuscire a conquistarne almeno una parte. I repubblicani hanno bisogno che anche gli elettori delle aree rurali vadano a votare in misura analoga, ma El-Sayed ritiene di essere riuscito a conquistarne una parte per la sua campagna.

Sarà interessante vedere quanti voti verranno espressi a Detroit. Se qui l’affluenza sarà bassa, El-Sayed potrebbe essere penalizzato. Un altro luogo da tenere d’occhio sono le città universitarie. A quanto si dice, i giovani apprezzano molto El-Sayed. Ma andranno a votare per lui?