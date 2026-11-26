All’orizzonte, o meglio ad alta, altissima quota, inizia a prendere forma il nuovo testa a testa tra Stati Uniti e Cina. Siamo nello Spazio, dove Pechino sta accelerando lo sviluppo di armi laser e sistemi a energia diretta per accecare, danneggiare e, in determinati casi, distruggere i satelliti militari americani. Chiaro l’obiettivo del Dragone: trovare un modo efficace per colpire uno dei punti di forza degli Usa, così da stroncare la dipendenza di Washington dalle infrastrutture spaziali per comunicare, raccogliere informazioni e coordinare le operazioni belliche.

La mossa spaziale della Cina

Una delle ultime valutazioni della Defense Intelligence Agency (DIA) lascia poco spazio all’immaginazione. L’Esercito popolare di liberazione cinese disporrebbe già di diversi sistemi laser terrestri, con differenti livelli di potenza, capaci di interferire con i satelliti in orbita terrestre bassa e danneggiarne i sensori ottici.

Come ha spiegato il portale Asia Times, parliamo di strumenti particolarmente insidiosi perché possono compromettere il funzionamento di apparecchiature utilizzate dagli Stati Uniti e dai loro alleati per individuare lanci missilistici, monitorare le condizioni meteorologiche e seguire gli spostamenti delle forze nemiche.

La prospettiva è potenzialmente preoccupante: entro la fine degli anni Venti la Cina potrebbe essere in grado di affiancare alle piattaforme terrestri anche sistemi laser installati direttamente nello Spazio, ampliando così il numero di satelliti potenzialmente raggiungibili.

I jolly spaziali del Dragone

Le armi a energia diretta offrono a Pechino una gamma di possibilità molto più ampia rispetto ai tradizionali sistemi antisatellite. Un laser può, per esempio, abbagliare in manier temporanea i sensori ottici di un apparecchio, rendendolo inutilizzabile per una determinata missione senza per forza provocarne la distruzione fisica. Si tratta di un’opzione meno costosa e, almeno in apparenza, meno rischiosa sul piano dell’escalation militare.

Ecco, è proprio questa flessibilità a rendere simili tecnologie interessanti agli occhi del gigante asiatico. Non è un caso, come ha evidenziato il Center for Strategic and International Studies (CSIS), che qualche mese fa i ricercatori cinesi abbianmo simulato possibili attacchi coordinati contro grandi costellazioni satellitari come Starlink, ipotizzando l’impiego di gruppi di satelliti dotati di laser e microonde ad alta potenza.

A cosa punta Pechino

La Cina considera lo Spazio un dominio essenziale per vincere eventuali conflitti moderni e ritiene che la superiorità militare americana dipenda in misura crescente dalle sue infrastrutture orbitali. Pechino sta infatti sviluppando anche strumenti di guerra elettronica, potenziando capacità informatiche e sistemi in grado di avvicinarsi ad altri satelliti.

Il quadro è reso ancora più delicato dalle recenti dichiarazioni del segretario dell’Aeronautica militare americana, Troy Meink, che ha confermato il dispiegamento di armi offensive e difensive statunitensi in orbita, senza però fornire dettagli sulle loro caratteristiche.

La sensazione, dunque, è che nei prossimi anni ci troveremo a che fare con una competizione sempre più serrata anche nello Spazio. Usa e Cina hanno iniziato a fare le loro prime mosse.